Amira Pocher enthüllt irres Detail – „Kotze mich bei ihr über ihn aus“

Amira Pocher und ihr Ehemann Oliver Pocher gehen gerade durch eine schwierige Phase. Wie sie selbst bestätigen, kriselt es bei den beiden aktuell. In dem gemeinsamen Podcast offenbart die Moderatorin, wie es um die Beziehung zu dem Comedian steht.

Nun also doch: Nachdem ihre Fans schon länger spekulieren, ob Amira Pocher und ihr Olli noch zusammen sind, schafft das Paar nun Klarheit. Ja, sie sind noch zusammen, doch es sei nicht so einfach. In solchen Zeiten braucht man gute Freunde, die einen wieder aufbauen. Unglaublich, an wen sich die Moderatorin in schlechten Zeiten wendet.

Amira Pocher steckt in einer Ehekriese

In ihrem gemeinsamen Podcast „Die Pochers“ schafft Amira nun Klarheit. Sie beschreibt den aktuellen Stand der Dinge wie folgt: „Es ist im Moment schwierig. Das wissen die Leute in unserem Umfeld und einer hat dann auch gequatscht, aber so ist es.“

Oliver und Amira Pocher lernten sich 2016 bei Tinder kennen, wie sie bei einer Fragerunde auf Instagram verraten. Im November 2018 folgte dann der erste gemeinsame Auftritt. Ein Jahr später folgte die Hochzeit. Heute haben sie zwei gemeinsame Söhne. Doch Oliver Pocher hat auch noch Kinder mit einer anderen Frau: Sandy Meyer-Wölden. Und ausgerechnet die zählt zu den engen Freundinnen von Amira Pocher.

Amira Pocher versteht sich super mit der Ex

Für viele Frauen wäre dieses Szenario ein absolutes No-Go: Mit der Ex-Freundin des Partners überhaupt zu reden, dürfte vielen schwerfallen. Doch nicht so bei Amira Pocher und Sandy Meyer-Wölden. Denn die beiden verstehen sich so gut, dass sie sogar unabhängig von Oliver Pocher Kontakt haben.

In ihrem Podcast plaudert Amira Pocher nun aus dem Nähkästchen. Dabei erinnert sie sich noch genau an die erste Begegnung mit der Ex ihres Mannes. „Irgendwann haben wir Nummern ausgetauscht. Die Kinder waren noch in einem ganz anderen Alter. Ich werde es nie vergessen, als sie geschrieben hat: ‚Guten Flug euch fünf.‘ Sie hat das Baby in meinem Bauch mitgezählt, das war so süß. Dann habe ich gewusst, ok, jetzt ist das Eis gebrochen.“

Seither pflegen beide einen guten Kontakt miteinander. Amira verrät sogar: „Ich kann sie zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen, also ich kotze mich bei ihr über ihn aus und umgekehrt.“ Na, da haben sich aber zwei gefunden.