Amira Pocher verursacht Autounfall – „Das hat ordentlich geknallt!“

In ihrem Podcast „Liebes Leben“ plaudert Amira Pocher gerne mal aus dem Nähkästchen und teilt private Geschichten aus ihrem Alltag mit dem Publikum. Ihr Gesprächspartner ist dabei ihr Bruder Hima Aly.

In der neusten Ausgabe des Podcasts kommen Amira Pocher und ihr Bruder auf ein ernstes Thema zu sprechen. Die Ex-Frau von Oliver Pocher erzählt nämlich, dass sie einen Autounfall verursacht hat!

Amira Pocher hat einen Autounfall verursacht

In ihrem Podcast verarbeitet Amira Pocher alle möglichen Geschehnisse aus ihrem Leben. Von der Trennung von Oliver Pocher über aktuelle Meldungen aus aller Welt bis hin zu Erfahrungen aus ihrem Alltag: Die Moderatorin lässt ihre Fans tief blicken. So auch in ihrer neusten Folge (15. Juli).

„Ich hatte tatsächlich meinen ersten richtigen Autounfall“, beginnt sie die Geschichte. Tatsächlich gibt sie auch sofort zu, dass sie die Verursacherin war. Doch von vorn: Amira Pocher war nach der Arbeit auf dem Weg nach Hause. Plötzlich läuft eine Frau auf die Straße, obwohl die Moderatorin als Autofahrerin grün hatte. Als sie die Fußgängerin zur Rede stellen wollte, ging alles ganz schnell.

Amira Pocher wird deutlich – „Hat ordentlich geknallt“

Amira Pocher lehnte sich nach eigenen Angaben aus dem Fenster und erklärte der Frau, dass sie eine grüne Ampel vor sich hatte. Im Vorbeifahren schaut sie der Fußgängerin nochmal hinterher – ein fataler Fehler. „Dann drehe ich mich noch mal um und in dem Moment knalle ich vorne rein. Das hat aber ordentlich geknallt“, erklärt die Partnerin von Christian Düren.

Ein Moment der Unachtsamkeit und schon ist es passiert – Amira Pocher verursacht einen Auffahrunfall. Verletzt wurde bei dem Vorfall zum Glück niemand. Zu den Kosten des entstandenen Schadens kann sie ebenfalls noch nichts sagen.