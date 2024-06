Amira Pocher spricht offen über ihr Liebesleben – „So läuft das nicht“

Es war DAS Beziehungs-Aus des vergangenen Jahres, seit August gehen Oliver und Amira Pocher getrennte Wege. Nach einer Vielzahl von öffentlichen Auseinandersetzungen scheinen die Ex-Partner nun eine freundschaftliche Ebene gefunden zu haben.

In ihrem Podcast „Liebes Leben“, den sie gemeinsam mit ihrem Bruder Hima führt, spricht Amira nun offen und ehrlich über ihr aktuelles Liebesleben.

Amira Pocher nimmt kein Blatt vor den Mund

In einer neuen Folge von Amira Pochers Podcast spricht ihr Bruder Hima die VOX-Moderatorin auf ihr aktuelles Liebesleben an. Immer wieder wurden Gerüchte um eine neue Beziehung des Fernsehstars laut, Amira kehrte diese jedoch stets unter den Teppich.

Auf die Frage, ob sie sich in der Zukunft vorstellen könnte nochmal zu heiraten, antwortet die 31-Jährige mit den Worten: „Sollte ich lange in einer neuen Beziehung sein, glücklich und alles passt – natürlich kann ich mir dann irgendwann mal vorstellen, es vielleicht noch mal zu wagen.“ In einem ist sich die Moderatorin sicher: „Ich bin 31. Ich bleibe doch jetzt nicht mein restliches Leben irgendwie Single und unverheiratet – so läuft das nicht! Hallo?“

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Mit dieser klaren Ansage hätte wohl selbst Amira Pochers Bruder Hima nicht gerechnet. Die gescheiterte Ehe zu Ex-Mann Oliver scheint Amiras Glauben an die wahre Liebe nicht beeinträchtigt zu haben. Gemeinsam mit dem Komiker hat die Moderatorin zwei Söhne.

Ihre Kinderplanung hat sie jedoch noch nicht abgeschlossen, Amira berichtet weiter: „Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich noch mehr Kinder kriege. Eins noch, nur noch eins. So eine süße kleine Amira wäre schon cool.“ Der Wunsch nach einem kleinen Mädchen scheint bei dem Fernsehstar äußerst präsent zu sein.

Wann Amira Pocher bereit für eine neue Beziehung sein wird, bleibt abzuwarten. Die Moderatorin scheint ihr Leben jedoch auch ohne Partner an ihrer Seite in vollen Zügen zu genießen.