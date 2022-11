Amira Pocher stinksauer über DIESE Amazon-Bestellung – „Ich bin so stinksauer“

Ausnahmezustand bei den Pochers! Amira Pocher will für ihren Sohn eine Geburtstagstorte backen, doch in letzter Minute geht alles schief.

Schuld daran ist eine Lieferung, die die Frau von Comedian Oliver Pocher bei Amazon bestellte. Amira ist verzweifelt und teilt den Moment mit ihren Fans im Netz.

Amira Pocher stinksauer auf Amazon

Viel Zeit ist nicht mehr bis zum nächsten Tag. Und Amira Pocher hat die Torte für ihren gemeinsamen Sohn mit Olli noch nicht fertig. Aus gutem Grund. Denn in ihrer Instagram-Story erzählt sie wutentbrannt:

„Ich bin so stinksauer Leute. Ich habe bei Amazon einen Fondant gekauft, einen lilafarbenen, den ich ja brauche, und das ist einfach so ein Scheiß. Der bricht und reißt ein. Ich war gerade am Bedecken der Torte und der reißt alles ein. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll.“ Den Fondant soll als zuckriger Überzug dienen. Amira plant eine Torte im Aladdin-Stil – inklusive Wunderlampe als Topping und mit einem Palast verziert.

Schnell muss eine Lösung her. „Ich glaube, ich fahre jetzt noch mal zu Rewe“, so die Zweifachmutter. Die Idee scheint nicht schlecht zu sein, dort findet sie alles, was sie braucht, und am Ende ist die Torte genauso wie es sich die gebürtige Österreicherin vorgestellt hat. Auch ihrem Sohn gefällt das Werk seiner Mutter offenbar. „Bin schon etwas stolz. Drei Tage Arbeit, aber die strahlenden Augen meines Sohnes waren jeden Nervenzusammenbruch wert“, verrät Amira Pocher am nächsten Tag.

Für die Feier ist Amiras Familie sogar extra aus Österreich angereist. „Ich kann mich echt glücklich schätzen, so tolle Menschen um mich herum zu haben.“ Da hat sich die Torte ja noch mehr gelohnt!