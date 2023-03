Amazon Prime zeigt „The Consultant“: Christoph Waltz stellt Zuschauer im Alter von 25 bis 42 Jahren bloß

In der brandneuen Serie „The Consultant“ zeigt Amazon Prime die Schattenseiten der boomenden IT-Branche auf. Ein zwielichtiger Berater soll die Leitung einer Firma für mobile Spiele übernehmen und wendet dabei fragwürdige Methoden an, die an Handlungen à la Elon Musk erinnern. Ein Großteil der Belegschaft wird entlassen und Mitarbeiter im Home Office werden dazu genötigt, sofort im Büro zu erscheinen, wenn sie nicht ebenfalls gefeuert werden wollen.

Hauptdarsteller Christoph Waltz, der gleichzeitig Executive Producer der Amazon-Prime-Produktion ist, sieht in der Serie jedoch noch viel mehr. Laut des 66-Jährigen würde es nicht nur um Missstände im IT-Bereich gehen, sondern ein ganzes Gesellschaftsbild abzeichnen. Ausgerechnet die Zielgruppe des Streamingdienstes verhalte sich laut Waltz falsch.

Christoph Waltz spottet über Millennials: Sie sind wichtige Kunden für Amazon Prime

Publikumsmagnet Christoph Waltz zeigt sich in Amazon Primes „The Consultant“ mal wieder als Ur-Bösewicht, mit dem man sich lieber nicht anlegen sollte. Während Regus Patoff (so der Name von Waltz‘ Figur) sein Unwesen treibt, versuchen die Mitarbeiter hinter sein dunkles Geheimnis zu kommen. Der Großteil der Belegschaft lässt sich jedoch vom Tyrannen verunsichern und versucht nicht negativ aufzufallen – ein gefährliches Verhalten der jüngeren Generationen, behauptet der Hauptdarsteller.

„Ich bin immer wieder verblüfft darüber, wie angepasst, obrigkeitshörig und fügsam diese Generation ist. Einstein sagte mal: ‚Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein.‘ Diesen Eindruck habe ich auch von den Millennials“, behauptet Christoph Waltz im „Iconist“-Interview zur Amazon-Prime-Produktion. Als Millennials wird die Generation bezeichnet, die zwischen 1981 und 1998 geboren ist – also alle Personen im Alter von 25 bis 42 Jahren.

„Es geht nicht primär um den IT-Bereich, die Serie zeigt vielmehr den Arbeitsalltag von Millennials. Sie ist eine sehr scharfsinnige und genaue Beobachtung dessen, was innerhalb dieser Generation von jungen Arbeitskräften geschieht. Darin liegt für mich der Witz dieser Geschichte – sie spiegelt das Wesen der arbeitenden Millennials“, schildert Christoph Waltz.

Der österreichische Filmstar behauptet, dass es der Generation an Tiefe fehle: „In Berlin-Mitte ist das ähnlich – auch dort sind alle ultracool, sind alle gleich. Sie sind wie eine Herde. Ergo sind sie auch Schafe. Wenn man sie anspricht, reden sie sogar wie Schafe. Tut mir leid, dass ich das jetzt derart verallgemeinere. Sicher wird es auch Einzelne unter ihnen geben, die ganz anders sind. Und wenn man eines dieser Schafe herausnimmt und schert, dann wird man sicher auch die Person darunter erkennen. Aber vorher nicht.“

Alle acht Folgen von „The Consultant“ sind seit dem 25. Februar bei Amazon Prime Video abrufbar.