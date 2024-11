Amazon Prime: Großer Knall am Set von „Die Discounter“ – plötzlich eskaliert es

Ob „LOL: Last One Laughing“, „Mozart in the Jungle“ oder auch „Der Beischläfer“, Amazon Prime hat schon den einen oder anderen Serien-Hit herausgebracht. Eines dieser Erfolgsformate ist die deutsche Produktion „Die Discounter“, bei der am Mittwoch (27. November) die vorerst letzte Staffel erschienen ist.

Der Dreh war wie immer mehr als turbulent und ist an einem Tag mehr als eskaliert! „Jonas“-Darsteller Merlin Sandmeyer hat jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert.

Amazon Prime Serie ist ein riesiger Erfolg

Die vierte Staffel vom Amazon Prime-Hit „Die Discounter“ wurde von den Fans schon lange herbeigesehnt. Der ach so langweilige Alltag eines Supermarkts in Hamburg und seiner Mitarbeiter zog jedes Mal hunderttausende Fans vor die Geräte. Am Mittwoch (20. November) feierte die Serie in Berlin ihre Premiere. Unser Partnerportal BERLIN LIVE hat dabei spannende Einblicke vom Cast bekommen.

Auch interessant: RTL2: Nach „Hartz und Herzlich“ erreicht den Sender die Nachricht

Zwischen dem blauen Teppich, einem extra aufgebauten Dönerspieß und einer nachgeahmten Kolinski-Filiale mitten im Colosseum Filmtheater kam Darsteller Merlin Sandmeyer in Plauderlaune.

Eklat am Set

Die Produzenten der Amazon Prime-Serie sind bekannt dafür, ihrem Cast freie Hand zu lassen. Zwar wird im Drehbuch vorgegeben, was in der Szene passieren soll, doch die genauen Dialoge und Handlungen sind dabei ganz den Schauspielern überlassen. Und das wird auch gerne mal ausgenutzt.

So soll Ludger Bökelmann (spielt „Peter“) Merlin Sandmeyer (spielt „Jonas) vor versammelter Mannschaft eine Flasche übergezogen haben! Für die Kollegen ein echter Schock, denn Glas im Gesicht? Das kann schnell mal gefährlich werden. Doch „das war natürlich nur gespielt“, verrät Merlin Sandmeyer gegenüber BERLIN LIVE. „Es war nur eine Zuckerglasflasche.“

Mehr News zum Thema:

Der Lacher war nach der Auflösung des Gags natürlich umso größer. Findige Fans können beim Schauen der Serie jetzt mal gucken, ob sie das kleine Easter Egg finden! Die ersten sechs Folgen der vierten Staffel sind bei Amazon Prime bereits im Stream verfügbar.