Amazon Prime: Am 13. Juni wird der Schrecken für Abonnenten real

Amazon Prime hat sich mittlerweile zum ernsthaften Konkurrenten für Netflix entwickelt. Mit Highlights wie „Die Discounter“, „Jack Ryan“ oder auch dem Überraschungserfolg „Yellowstone“ mit Kevin Costner in der Hauptrolle, weiß der Streaminganbieter durchaus zu überzeugen.

Daran sollten auch die Neu-Zugänge im Juni nichts ändern. Eher im Gegenteil. So dürfen sich die Amazon-Prime-Abonnenten auf echte Highlights im Sommer freuen. So startet am 8. Juni unter anderem die US-Serie „Rosewood“, dazu kommen Blockbuster wie „Inception“ oder „Zeiten des Umbruchs“ mit Anna Hathaway.

Amazon Prime punktet mit dem „Joker“

Ein besonders erschreckender, aber auch extrem guter Film erwartet die Amazon-Prime-Abonnentinnen und -Abonnenten aber am 13. Juni 2024. Dann ist nämlich der Kino-Blockbuster „Joker“ mit Hollywood-Star Joaquin Phoenix abrufbar,

Ein echtes Meisterwerk mit insgesamt elf Oscar-Nominierungen. Joaquin Phoenix erhielt gar den Goldjungen als bester Schauspieler. Doch worum geht es in „Joker“? Der Comedian Arthur Fleck lebt im Gotham City der 80er-Jahre und leidet an einer seltenen Lach-Störung. Beruflich hat er keinerlei Erfolg. Im Gegenteil: Er verliert seine Stelle als Clown, wird nicht beachtet. Dunkle, psychische Abwege führen ihn immer weiter in den Wahnsinn. Fleck wird zum Joker und Symbol der Anarchie.

Groß aufwarten kann aber auch Netflix. So können sich Horror-Fans unter anderem auf den Film „Thanksgiving“ mit „Grey’s Anatomy“-Star Patrick Dempsey freuen. Der Film erscheint am 16. Juni 2024. Und auch Harry-Potter-Freunde kommen nicht zu kurz. Am 31. Juni 2024 nimmt Netflix den Blockbuster „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ ins Programm auf.

Serien-Fans dürfen sich ab dem 13. Juni auf den zweiten Teil der dritten „Bridgerton“-Staffel freuen. Dazu erscheinen am 27. Juni neue Folgen der Erfolgssitcom „Die Wilden Neunziger“.