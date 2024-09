„Alles was zählt“ feiert Comeback von beliebter Rolle – doch es gibt einen Haken

Alle Fans der Kult-Soap „Alles was zählt“ haben Grund zur Freude. Die RTL-Sendung holt eine beliebte Rolle wieder zurück! Ein neues Gesicht wird in der Show für frischen Wind sorgen. Doch diese gute Nachricht hat bedauerlicherweise auch einen bitteren Beigeschmack!

„Alles was zählt“: Comeback mit neuem Schauspieler

Treue Fans der RTL-Vorabendsendung werden sich noch an die Rolle des Alexander von Altenburg erinnern. In der Soap ist er der uneheliche Sohn von Maximilian von Altenburg, gespielt von Schauspieler Francisco Medina. 2022 wurde die Rolle noch mit alter Besetzung aus dem Drehbuch gestrichen.

Doch jetzt ist Alexander von Altenburg wieder da! Gespielt wird die Rolle dieses Mal von Schauspieler Leon Klein. „Das war anfangs schon eine Herausforderung, weil man einer etablierten Figur gerecht werden muss. Aber mit der Zeit macht man die Rolle zu seiner eigenen. Ein Recast bringt frischen Wind, aber auch Verantwortung mit sich“, erklärt der 25-Jährige. Doch es gibt einen Haken.

„Alles was zählt“-Comeback auf Zeit

Allzu sehr sollten sich die Fans von „Alles was zählt“ nicht an Leon Klein in der Rolle des Alexander von Altenburg gewöhnen. Denn wie RTL in einer offiziellen Pressemitteilung verrät, wird der 25-Jährige nicht lange in der beliebten Serie mitspielen.

„Voraussichtlich bis zum 27.11.2024 (Folge 4584) ist die Rolle jetzt wiederzusehen“, heißt es in dem Statement. Bleibt also abzuwarten, ob die Rolle des Alexander von Altenburg danach komplett aus der Serie gestrichen wird oder in absehbarer Zeit wiederkehren wird.

RTL zeigt „Alles was zählt“ immer von montags bis freitags um 19.05 Uhr im TV-Programm und jederzeit auf RTL+.