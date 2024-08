Alexander Bommes: Kurz nach Olympia-Übertragung herrscht Klarheit

In den letzten Tagen stehen im TV-Programm alle Zeichen auf Olympia. Die ARD und das ZDF wechseln sich tagtäglich mit der Übertragung des sportlichen Großereignisses ab und berichten live aus Paris. Am Mittwochnachmittag (31. Juli) führt Moderator Alexander Bommes die Zuschauer im Ersten durch den Tag. Kurz nach Ausstrahlung des „Sportstudios“ herrscht dann Gewissheit.

Alexander Bommes hat Grund zur Freude

„329 Wettbewerbe in 32 Sportarten, 10.500 Athletinnen und Athleten an 35 Austragungsorten – das sind die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Die ARD berichtet vom 26. Juli bis 11. August umfangreich und überträgt im Ersten im Wechsel mit dem ZDF an insgesamt neun Sendetagen täglich bis zu 17 Stunden live“, heißt es in der Programmankündigung des Ersten.

+++ Olympia 2024: ARD, ZDF und Eurosport – das sind die Moderatoren, Kommentatoren und Experten +++

Und die Übertragung der Olympischen Spiele lohnt sich definitiv: Die Quote für die einzelnen Wettbewerbe schlägt die Konkurrenz tagtäglich bei Weitem. Am Mittwochabend sind die Zahlen wieder rekordverdächtig. Das dürfte Alexander Bommes und seine Kollegen durchaus freuen.

Alexander Bommes schlägt die Konkurrenz

Wie DWDL berichtet, führt die Übertragung der Olympischen Spiele auch am Mittwoch die Liste der Quoten an. Auf dem ersten Platz landeten die Schwimmwettbewerbe der Männer, die unglaubliche 6,79 Millionen Zuschauer um 21.47 Uhr vor die Bildschirme lockt. Kurz dahinter landet das Turnen der Männer mit 6,64 Millionen Zuschauer um 21.34 Uhr.

+++ Alexander Bommes privat: Was er mit 17 Jahren im Spanien-Urlaub aufnahm, ist bis heute nicht aufgetaucht +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Und der Trend dürfte in den nächsten Wochen nicht abreißen. Bis zum 11. August dürfen sich die Zuschauer auf spannende Wettkämpfe bei den öffentlich-rechtlichen Sendern freuen.