Alexander Bommes: Als ARD-Kollege DAS tut, greift er sofort ein

Am Freitagabend (2. August) zog Olympia einmal mehr die Zuschauer in der ARD in seinen Bann. Besonders der Abend war vollgepackt mit spannenden Wettkämpfen. Neben dem Auftakt der Leichtathleten kämpfte Deutschland im Basketball gegen Frankreich, und auch bei den Schwimmern ging es heiß her. Moderiert wurden die Wettbewerbe wie gewohnt von Sportexperte Alexander Bommes und seinem Kollegen Frank Busemann. Doch eine Aktion während der Live-Übertragung sorgte für ordentlich Ärger.

Alexander Bommes: Aktion geht nach hinten los

Wenn es um Leichtathletik in der ARD geht, genauer gesagt um Zehnkampf, kann auch einen Experten nicht verzichtet werden – Frank Busemann. Schließlich ist er der letzte deutsche Zehnkampf-Medaillengewinner und weiß daher genau, wovon er spricht. Aus dem Stade de France kommentierte er dabei ungehemmt wie eh und je die Leistungen der Sportprofis und haute bei Medaillenhoffnung Leo Neugebauer und seinem Weitsprung auch mal raus: „Mit voller Hose ist gut schieten. Mit diesem Satz geben wir zurück ins Studio.“

In die Hose ging jedoch vor allem eine Aktion von Busemann, die bei ARD-Kollege Alexander Bommes zu deutlichen Worten führte.

Alexander Bommes ahndet ARD-Kollegen

Als zum Ende der Zehnkampf-Live-Übertragung die Stadion-Musik eingespielt wurde, legte Busemann sofort los und schwang das Tanzbein. Doch bei Bommes kam die Einlage seines ARD-Kollegen gar nicht gut an. Er machte seinem Unmut direkt Luft: „Ich bitte sonst die Regie, euch deutlich schneller aus dem Bild zu nehmen!“

Schade um die spontane Tanzeinlage des ehemaligen Zehnkampf-Profis. Wer weiß, vielleicht legt Busemann demnächst noch einmal eine flotte Nummer aufs Parkett – dann aber sicher nicht mehr unter den wachsamen Augen von Alexander Bommes.

Auch wenn die Aktion Alexander Bommes sichtlich auf die Nerven ging, sorgte die Tanzeinlage bei einigen Zuschauern zu Hause sicherlich für einen Lacher. Bleibt abzuwarten, ob die ARD den tanzfreudigen Busemann künftig etwas mehr zügeln wird oder ob die Zuschauer bald wieder in den Genuss seiner unbeschwerten Art kommen.