Alexander Bommes: Kurz nach „Gefragt – Gejagt XXL“ erreicht ihn die Nachricht

Am Samstagabend (7. September) setzte die ARD voll und ganz auf Alexander Bommes und „Gefragt – Gejagt“. Zur besten Sendezeit sahen die Zuschauer, wie sich die prominenten Kandidaten mit den Jägern duelliert haben.

Alexander Bommes führte durch die rund dreistündige Sendung und konnte damit vor allem bei den Quiz-Fans punkten. Doch hat das gereicht, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen? Kurz nach der Ausstrahlung macht die Nachricht die Runde.

Alexander Bommes erreicht die Nachricht

Der Samstagabend ist seit Jahren ein heiß umkämpfter Sendeplatz in der TV-Landschaft. Kein Wunder, dass die ARD an diesem Samstag mit dem Erfolgsformat „Gefragt – Gejagt“ an den Start geht. Doch was sagt die Quote nach der Ausstrahlung der prominenten XXL-Ausgabe?

Die Zahlen können sich definitiv sehen lassen. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, waren rund 3,05 Millionen Zuschauer bei der Quiz-Show dabei. Mit einem Marktanteil von 16,3 Prozent lag man sogar über dem Senderschnitt und konnte die Konkurrenz bei den privaten Sendern in den Schatten stellen. Eine schlechte Nachricht gibt es allerdings doch noch.

Alexander Bommes muss sich geschlagen geben

Trotz der guten Quote reicht es für Alexander Bommes und die ARD nicht für den Tagessieg. Dieser ging ganz klar an das ZDF und die Übertragung des Länderspiels zwischen Deutschland und Ungarn.

Der Auftakt in die neue Spielzeit der Nations League konnte 6,42 Millionen Menschen vor die TV-Bildschirme locken. An einen Marktanteil von 31,5 Prozent kommt die ARD mit „Gefragt – Gejagt“ somit nicht ran.

Sendung verpasst? In der ARD-Mediathek kannst du die Sonderausgabe von „Gefragt – Gejagt“ kostenlos nachschauen.