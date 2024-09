RTL: Kurz nach „Wer wird Millionär?“ erreicht Günther Jauch die Nachricht

Am Dienstagabend (3. September) setzte RTL erneut auf „Wer wird Millionär?“. Von Montag bis einschließlich Donnerstag kommen Quiz-Fans bei der „3-Millionen-Euro-Woche“ voll und ganz auf ihre Kosten. Doch kann man alle RTL-Zuschauer mit Günther Jauch und der Sonderausgabe von WWM überzeugen? Kurz nach der zweiten Sendung macht die Nachricht die Runde.

RTL: Kurz nach TV-Ausstrahlung ist es sichtbar

Seit Jahrzehnten begeistert Günther Jauch als Moderator der Quiz-Show „Wer wird Millionär?“ das TV-Publikum hierzulande. Hin und wieder zeigt RTL auch Sonderausgaben des Kult-Formats – so wie in der Woche vom 2. bis 5. September. Dort spielen die Kandidaten nämlich, wie der Name es bereits verrät, um stolze drei Millionen Euro.

Und das scheint bei den Zuschauern sehr gut anzukommen. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, schauten am Dienstagabend sage und schreibe 2,96 Millionen Zuschauer zu. Das entspricht einem Marktanteil von starken 16,6 Prozent!

RTL hat Grund zur Freude

Die Konkurrenz sah am Dienstagabend ganz schön blass aus. ProSieben konnte mit dem „Jenke.Report“ beispielsweise nur 650.000 Menschen vor die Bildschirme locken. Die starken Quoten für RTL sind jedoch nicht die einzig gute Nachricht.

Wie nach der TV-Ausstrahlung deutlich wird, konnte man mit der zweiten Sendung von „Wer wird Millionär?“ sogar noch mehr Menschen erreichen als mit der ersten Ausgabe am Montagabend! Ein wahrer Erfolg für RTL und mit Sicherheit auch für Moderator und Showmaster Günther Jauch.

Sendung verpasst? RTL zeigt die 3-Millionen-Euro-Woche von „Wer wird Millionär?“ nach TV-Ausstrahlung in der Mediathek.