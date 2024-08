Adele in München: Fans beunruhigt nach Terroralarm bei Taylor Swift

Besorgniserregende Nachrichten machten kürzlich die Runde: Die geplanten Konzerte von Popstar Taylor Swift in Wien wurden aufgrund eines Terroralarms abgesagt. Nachdem Regierungsbeamte die Warnung bestätigt hatten, zog der Veranstalter die Reißleine.

Während die „Shake It Off“-Interpretin durch Europa tourt, hat auch die Grammy-Gewinnerin Adele gerade die Bühnen Europas erobert. Im August stehen stolze zehn Konzerte in München auf ihrem Plan, der nächste große Auftritt ist am Freitagabend (9. August).

Doch müssen sich die Fans nun Sorgen um ihre Sicherheit machen?

Adele in München: Veranstalter spricht Klartext

Adele hält derzeit ganz München in Atem. Auf dem Messegelände wurde eigens für die Sängerin eine „Adele World“ aufgebaut, die Wochen im Voraus fertiggestellt wurde. Fans aus aller Welt reisen in die bayerische Hauptstadt, um ihre Performance zu erleben. Normalerweise sollten Konzertbesuche ein unbeschwertes Erlebnis sein. Doch nach der Terrorwarnung bei Taylor Swifts Wien-Konzerten schwebt auch in München eine dunkle Wolke über den Auftritten.

Mit rund 74.000 Besuchern pro Konzert stellt sich die Frage, ob der Vorfall bei den Swift-Konzerten Lehren für Adeles Auftritte bringt. Live Nation, der Veranstalter der Shows in München, beruhigt jedoch: „Die Sicherheit der Besucher, Mitarbeiter und Künstler hat für uns oberste Priorität.“ Trotzdem bleiben die Sorgen der Fans bestehen.

Adele: Fans weiterhin beunruhigt

Der Veranstalter versicherte gegenüber „Bunte“ weiter, dass die Planung der Adele-Konzerte in der eigens errichteten Arena auf Hochtouren läuft und in „engem Austausch“ mit den Sicherheitsbehörden steht. Doch auf „X“ tauschen sich einige Besucher bereits über die Terrorwarnung in Wien aus und äußern ihre Bedenken, dass auch München betroffen sein könnte.

„Es hätte genauso ein Adele-Konzert sein können“, schreibt eine besorgte Userin. Eine andere äußert ihre Unsicherheit, ob sie das Konzert besuchen soll: „Ich weiß nicht, was ich tun soll. Als jemand, der ein Terror-Trauma hat, bin ich am Freitag nach München unterwegs, um Adele zu sehen. Ich bin wirklich nervös.“