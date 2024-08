Adele unterbricht Song – und macht Security zur Schnecke

Sie ist einfach eine Frau der klaren Worte. Seit einigen Tagen steht die Stadt München ganz im Bann von Pop-Megastar Adele. Der Engländerin baute man eine kleine Stadt auf das Messegelände der bayrischen Metropole. Und die Londonerin weiß das mehr als zu schätzen.

Ihre Konzerte in München: Sie sind ein Highlight. Adele liefert jeweils ab. Ob im Regen oder der untergehenden Abendsonne, ob sie das Olympische Sprint-Finale zeigt oder erklärt, dass sie einen ganz besonderen Song nur noch bei den Konzerten in München spielen will (hier die ganze Geschichte) – vergessen werden ihre Fans diese Konzerte wohl nicht mehr.

Adele macht Sicherheitskräfte zur Schnecke

Und auch ein Security-Mitarbeiter wird diese Konzerte wohl nicht mehr vergessen. Er bekam nämlich einen Anschiss von der Sängerin höchstpersönlich. Was war geschehen? So berichten einige Fans in den sozialen Medien, die sich Sitzplatztickets gesichert hatten, dass Sicherheitskräfte sie angewiesen hätten, nicht während der Lieder aufzustehen, da dies sonst die Sicht anderer Konzertgäste einschränken würde.

Eine Praktik, die man vielleicht aus Klassik-Konzerten kennt, die bei Pop-Konzerten jedoch völlig unüblich ist, schließlich laden Nummern wie „Rolling in the Deep“, „Water under the Bridge“ oder „Rumour has it“ ja geradezu zum Tanzen ein.

„Steht auf, wenn ihr wollt“

Und so unterbrach Adele auch letztgenannten Song, um den Sicherheitskräften, die Zuschauer anwiesen, sich wieder hinzusetzen, die Leviten zu lesen. Ein Video bei „X“ zeigt, wie Adele mitten im Chorus abbrach und rief: „Hört auf meinen Fans zu sagen, dass sie sich hinsetzen sollen. Steht auf, wenn ihr wollt.“

Der Superstar bekam dafür massig Applaus und viel Zuspruch. Doch es gab auch Fans, die sich beschwerten. So hätten sich manche Konzertbesucher gar auf die Stühle gestellt. Ob Adele das mitbekommen hat? Unwahrscheinlich.