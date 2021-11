„Adam sucht Eva“ (RTL2): Romantische Nacht im 7. Himmel eskaliert – „Mussten ab einem gewissen Zeitpunkt aufhören“

Die RTL-Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ erfreut sich großer Beliebtheit. Es gibt bereits 14 Staffeln des sogenannten „Dschungelcamps“. Aus ihnen sind 14 Dschungelköniginnen und Dschungelkönige hervorgegangen. Wir stellen Dir die bekanntesten Sieger aller Staffeln vor und verraten, was aus ihnen geworden ist.

Dschungelcamp: Die Gewinner und was sie heute machen

Hui, da wurde es aber intim! In Folge 3 der aktuellen „Adam sucht Eva“-Staffel kamen sich TV-Star Denny Heidrich und Sandy ziemlich nah. Nach einer gewonnenen Challenge durften die beiden eine Nacht zu zweit im sogenannten „7. Himmel“ verbringen.

Zwischen den „Adam sucht Eva“-Kandidaten knisterte es sofort. Doch mitten im Date musste Denny plötzlich die Reißleine ziehen.

„Adam sucht Eva“: Denny und Sandy verbringen intime Nacht zu zweit

Dabei fing alles so romantisch an. Nachdem der „Berlin – Tag & Nacht“-Darsteller Denny und die Sex-Coachin Sandy das Spiel „Höhlenmalerei“ gewannen, schenkte ihnen die „Adam sucht Eva“-Produktion ein Candle-Light-Dinner an einem abgelegenen Ort.

Bei den „Adam sucht Eva“-Kandidaten Denny und Sandy knistert es gewaltig. Foto: RTLZWEI

Beim gemeinsamen Abendessen fütterte Denny die Blondine liebevoll mit Mousse au Chocolat. Dann verlegten die zwei Turteltauben ihr Date ins Bett. Unter einer kuscheligen Decke knutschten die beiden rum wie verliebte Teenager. Sandy lag in Dennys Armen, während er ihr die Zunge in den Hals steckte. Nicht zu vergessen: Beide waren natürlich – wie es die RTL2-Regeln vorsehen – auch dabei splitterfasernackt.

Das ist „Adam sucht Eva”:

Die Dating-Show „Adam sucht Eva – Gestrandet im Paradies” wird seit dem 15. November 2021 bei RTL2 ausgestrahlt

Die neuen Folgen laufen montags um 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek von RTL+

Acht Prominente und acht nicht prominente Singles lernen sich auf einer Insel Griechenlands kennen – und vielleicht sogar lieben

Um an der Show teilzunehmen, muss sich jeder Teilnehmer splitterfasernackt zeigen

In diversen Spielen und Challenges lernen sich die „Adams” und „Evas” besser kennen, um am Ende im „Garten Eden” ihren Traumpartner zu finden

„Adam sucht Eva“: Denny hat sich nicht unter Kontrolle – unter der Bettdecke spitzt es sich zu

„Wenn sich irgendwas bewegt bei mir, dann kann ich nichts dafür”, warnte Denny seine Angebetete vor. Das Techtelmechtel schienen die beiden sichtlich zu genießen. „Macht auch süchtig, ne?”, flüsterte der 33-Jährige Sandy zwischen den Küssen zu. Die 27-Jährige bejahte mit einem Grinsen auf den Lippen.

Denny ist sich sicher: Sandy ist seine „Eva“. Foto: RTLZWEI

Doch dann war ganz plötzlich Schluss. Was war los? Im gemeinsamen Interview druckste Denny später herum: „Wir mussten dann ab einem gewissen Zeitpunkt aufhören, weil... ja...” Scheint so, als hätte sich der TV-Star nicht länger unter Kontrolle gehabt.

Bevor die beiden noch weiter übereinander herfielen, beendete Denny die Fummelei lieber und wünschte Sandy eine gute Nacht.

Am nächsten Morgen fühlte sich Denny siegessicher: „Wie es aussieht, sind wir Adam und Eva.” Sandy hingegen hatte auch nach der heißen Nacht mit ihm noch Interesse daran, Kandidat Collin näher kennenzulernen. Da ist Ärger vorprogrammiert...