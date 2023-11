Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen: Glühwein-Preis enthüllt – das müssen Besucher wissen

Die Bäume verlieren langsam ihre Blätter und in den Supermärkten verirrt sich bereits der ein oder andere Adventskalender in den Einkaufswagen. Spekulatius und Co. breiten sich schon seit einigen Wochen in den Regalen aus und mit der Eröffnung der ersten Weihnachtsmärkte ist es offiziell: Nicht mehr lange und Heiligabend steht vor der Tür.

Auch der Aufbau des Weihnachtsmarktes am Westefield Centro Oberhausen geht in den Endspurt, kommenden Freitag (17. November um 17 Uhr) geht es endlich los. Schon bald tummeln sich wieder Besucher in Oberhausen um die Glühweinstände – doch wieviel müssen sie überhaupt für eine Tasse bezahlen?

Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen: So viel wird ein Glühwein kosten

In Zeiten, in denen alles teuer wird, fragen sich viele Glühwein-Liebhaber, wieviel sie wohl in diesem Jahr für das alkoholische Heißgetränk ausgeben müssen. Laut einem Bericht der „WAZ“ sind die Preise am Weihnachtsmarkt beim Centro Oberhausen von Stand zu Stand unterschiedlich. Dennoch werden sie sich in einer Preisspanne von 3,50 bis 4 Euro belaufen – Tassenpfand obendrauf.

Doch in Oberhausen kann man natürlich nicht nur Glühwein trinken, sondern auch viele Stände bewundern. Bereits seit knapp einem Monat laufen die Aufbauarbeiten des Marktes – bis zu 40 Mitarbeiter räumen, sortieren und planen ihre Hütte auf dem Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen bis ins kleinste Detail. Live-Musik, eine Rodelbahn und genug Platz für Weihnachtsfeiern dürfen natürlich nicht fehlen.

Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen: Diese Highlights gibt es

Platz dafür bietet zum Beispiel die Flachaum-Alm, die typisch salzburgerische Spezialitäten mitbringt. Jakob Kaml serviert als Gastronom bereits zum 15. Mal in Oberhausen und versteht sich als „Botschafter der Urlaubsregion im Salzburger Land“, wie die „WAZ“ berichtet.

Dazu gibt es in diesem Jahr eine Premiere. Kaml und Marcus Remark, Cheforganisatoren der Budenwelt, habe sich gemeinsam etwas ganz Besonderes überlegt. Am 22. und 23. November steigt der erste Krampus-Lauf, eine alpenländische Tradition, die die Besucher ins Staunen versetzen soll. Die Darsteller reisen mit ihren Masken aus Südtirol an und stehen abends für Fotos mit den Besuchern zur Verfügung.

