Rewe in Oberhausen mit neuem Service – doch wer ihn nutzen will, muss draufzahlen

Manche lieben es, andere hassen es, in Supermärkten wie Rewe die allwöchentlichen Einkäufe zu erledigen. Für letztere gibt in der Rewe-Filiale in Oberhausen jetzt einen praktischen Service.

Kleinteilige Suchen in den Supermarkt-Regalen nach bestimmten Produkten und nerviges Anstehen in der Warteschlange gehört für Rewe-Kunden in Oberhausen damit der Vergangenheit an – allerdings nur, wenn sie bereit sind, dafür einen entsprechenden Preis zu zahlen.

Rewe in Oberhausen startet neuen Kunden-Service

Die Rewe-Filiale in Oberhausen Osterfeld-Heide bietet Anwohnern jetzt einen neuen Service an. Wer sich den lästigen Gang in den Supermarkt sparen will, muss dafür allerdings an anderer Stelle zahlen.

So bietet der Rewe-Markt an der Fahnhorststraße 101 jetzt einen Abholservice an. Auf der Internetseite www.rewe.de/shop können Kunden, nachdem sie Postleitzahl „46117“ eingegeben haben, die entsprechende Filiale auswählen. Anschließend können die Kunden die gewünschten Artikel und Lebensmittel wie in einem herkömmlichen Online-Shop anklicken und in den digitalen Warenkorb befördern.

Um einen Abholtermin festzulegen, müssen sich die Kunden registrieren und können sich anschließend zurücklehnen – doch einen Haken hat der Service.

Rewe in Oberhausen: Kunden müssen drauf zahlen

Zwar gibt es für den Abholservice keinen Mindestbestellwert, den ein Kunden in seinem Warenkorb erreicht haben muss, der Rewe-Mitarbeiter schreitet auch für nur wenige Teile zur Tat. Dafür kostet die Nutzung des Abholservices an sich aber zwei Euro pro Bestellung.

Dafür bekommt der Kunde aber immerhin ein denkbar unkompliziertes und entspanntes Einkaufserlebnis. Er kann zu dem vereinbarten Abholtermin auf einem speziellen Abhol-Parkplatz am Rewe-Markt in Oberhausen halten, auch die Einkäufe werden an einer separaten Kasse bezahlt. Es gelten die gängigen Zahlungsmethoden, die auch herkömmliche Supermarkt-Kunden nutzen können.