Penny in Oberhausen: Ungewöhnliche Anzeige aufgetaucht! „Blicke sagen mehr als Worte“

Damit rechnen wohl die wenigsten Kunden, die bei Penny einkaufen gehen…

Normalerweise sieht man vor einer Penny-Filiale vielleicht Werbeaushänge für aktuelle Aktionen des Discounters. Doch dieses Papier vor einem Penny in Oberhausen stammt nicht vom Personal, sondern von einer Kundin. Die wendet sich mit einem emotionalen Anliegen an die anderen Einkäufer.

Penny in Oberhausen: Frau sucht ihren Traummann

Offenbar war es nämlich exakt der Ausgang dieses Oberhausener Pennys, an dem eine anonyme Frau am 6. Oktober 2022 eine schicksalhafte Begegnung hatte. Gegen 16 oder 17 Uhr trafen sich ihre Blicke und die eines unbekannten Mannes – den sie seitdem nicht mehr aus dem Kopf bekommt.

In der Hoffnung, ihr neuer Traummann könnte ein Penny-Stammkunde sein, hat sie nun diesen Aushang vor dem Discounter platziert, um den gutaussehenden Kerl wiederzufinden. Eine Oberhausenerin hat den Zettel gesehen und war derart berührt, dass sie sofort ein Foto davon auf Facebook teilte, um dieser Liebe etwas Starthilfe zu geben.

Penny-Kundin: „Leider fuhr ich wortlos davon“

Die Frau und der Mann sind beide zwischen 35 und 45 Jahre alt. Sie trug an jenem 6. Oktober einen grauen Pullover und eine schwarze Hose. Er soll „etwas Grünes“ getragen haben. Noch immer kann sich die Frau nicht vereihen, den Mann nicht angesprochen zu haben.

Berührender Aushang vor einem Penny in Oberhausen. Foto: Privat

„Leider fuhr ich wortlos davon, doch Blicke sagen mehr als tausend Worte“, schreibt sie auf ihren Aushang – und kündigt an: „Ich werde an manchen Tagen von 16-17 Uhr hier in der Nähe (Penny, Action oder Parkplatz) sein, in der Hoffnung dich wieder zu sehen.“

Einen wichtigen Hinweis an ihren Zukünftigen hat die schwer verliebte Dame allerdings noch: „P.S. Ich habe eine neue Frisur.“

Bleibt zu hoffen, dass auch er sich an diesen offenbar so intensiven Blickwechsel erinnert – und seine Anbeterin auch mit neuer Haarpracht beim nächsten Penny-Einkauf erkennt.