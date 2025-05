Mann stirbt bei schrecklichem Unfall in Oberhausen – Polizei sucht Zeugen

Die Oberhausener Polizei sucht dringend Zeugen, die einen Unfall am Freitag (16. Mai) beobachtet haben. Hierbei soll es bei einem Ausparkmanöver einer 27-jährigen Autofahrerin zu einem folgenschweren Unfall gekommen sein.

Denn ein 81-jähriger Rollerfahrer hatte wegen ihr stark bremsen müssen und war dann gestürzt. Wie die Polizei Oberhausen nun mitteilt, ist der Mann nun am Mittwoch (21. Mai) infolge seiner Verletzungen im Krankenhaus verstorben.

Oberhausen: Auspark-Unfall mit tödlichen Folgen

Eigentlich war der Unfall nur halb so wild, die Folgen dafür umso dramatischer. Am 16. Mai gegen 18.45 Uhr hatte eine 27-Jährige ihr an der Wehrstraße am Straßenrand geparktes Auto gestartet, um in Richtung Mellinghofer Straße auszuparken und weiterzufahren. Laut Eigenaussage hatte sie vor dem Fahrmanöver noch den Schulterblick gemacht.

Dennoch winkte ihr ein Passant plötzlich zu, sie sollte anhalten. Das hätte sie dann auch umgehend getan. Doch da war es schon zu spät. Während sie auf der Hahnenstraße angehalten hatte, war ein 81-Jähriger mit seinem Roller auf der Wehrstraße in gleicher Richtung unterwegs und wurde von dem Auto überrascht. Er musste stark bremsen und stürzte von seinem Fahrzeug.

Polizei Oberhausen sucht Zeugen

Die Fahrerin erlitt einen Schock und musste von einem Seelsorger betreut werden. Für den Mann wurde ein Rettungswagen gerufen, er kam gleich ins Krankenhaus. Doch konnten ihm die Ärzte nicht mehr helfen, nach ein paar Tagen der Behandlung erlag der 81-Jährige nun am Mittwoch (21. Mai) seinen Verletzungen.

Noch ist unklar, ob der Mann aufgrund des starken Abbremsens stürzte, oder ob nicht doch ein internistischer Vorfall der Grund war. Die Polizei ermittelt nun und sucht daher nach Zeugen und Ersthelfern, die zugegen waren. Hinweise zum Unfallgeschehen können über die 0208 826 0 durchgegeben werden.