Oberhausen: Super-Star sagt Auftritt ab – Fans entsetzt! „Lachhaft“

Bald ist es so weit: Am 1. Februar findet in Oberhausen die „German Stranger Con“ statt, die Convention für alle Fans von „Stranger Things“, der Netflix-Erfolgsserie der letzten Jahre. Die in der Turbinenhalle Oberhausen stattfindende Veranstaltung scheint allerdings in diesem Jahr unter einem schlechten Stern zu stehen.

Zum Jahreswechsel müssen die Veranstalter eine niederschmetternde und für die Fans und Besucher sicherlich schwer enttäuschende Nachricht mitteilen.

Oberhausener Convention verliert Mega-Star

„Leider wird es Millie Bobby Brown nicht zur German Stranger Con schaffen“, heißt es auf der offiziellen Facebook-Seite. Das Geld für bereits gebuchte Extras mit Millie wie Selfies oder Meet-and-Greets werden zurückerstattet, versichert der Veranstalter. Und Ersatz für die Emmy prämierte Hauptdarstellerin der zentralen Rolle „Eleven“ innerhalb der Serie soll es ebenfalls geben.

Zwei neue Gäste wurden bereits angekündigt: Grace van Dien alias „Chrissy“ und ein bisher noch unbekannter Gast. Davon zeigen sich die Fans allerdings wenig begeistert.

Oberhausener Convention-Besucher wüten

Lange ist es nicht mehr bis zu 2025-Ausgabe der „German Stranger Con“. Kein Wunder, dass die Besucher allmählich ungeduldig werden. „Bisher ein Star und zwei angesagt und es ist noch ein knapper Monat, bis es losgeht. Finde ich ehrlich gesagt sehr dürftig und irgendwie komisch“, macht sich erster Unmut in der Kommentarspalte unter dem Facebook-Beitrag breit. „Nur noch lachhaft. Erst werben mit den Stars und dann sagen sie wie immer ab“, liest man dort weiter.

Viele Besucher scheinen bereits das Vertrauen in die Veranstalter verloren zu haben. „So langsam bereue ich es, mir Tickets im Voraus gesichert zu haben“, bedauert etwas ein Nutzer den Kauf. Andere hoffen noch auf „gebührenden Ersatz“ für Millie Bobby Brown und äußern ihre Wünsche. „Wird bestimmt trotzdem ein tolles Event“, will eine Nutzerin nicht verzagen und hält die Fahne für die anderen hoch.