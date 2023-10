Oberhausen: Schülerin vermisst – wer hat sie gesehen?

Wo steckt unser Kind? Diese Frage stellt sich ein Elternpaar aus Oberhausen. Seit dem 24. Oktober haben sie ihre Tochter nicht mehr gesehen.

Die heranwachsende Frau ist an diesem Tag nicht von der Schule nach Hause zurückgekehrt. Am Abend alarmierten die Eltern die Polizei in Oberhausen.

Oberhausen: Jugendliche vermisst

Gegen 19.15 Uhr meldeten die Eltern ihre Tochter als vermisst. Da es sich um eine Minderjährige handelt, haben die Beamten sofort Suchmaßnahmen eingeleitet – bislang jedoch ohne Erfolg.

Mädchen aus Oberhausen wird vermisst. Foto: Polizei Oberhausen

Ein Mitschüler sagte aus, dass er das Mädchen am 25. Oktober gegen 10 Uhr in Oberhausen-Holten gesehen habe. Sie sei jedoch nicht alleine gewesen, sondern in Begleitung von zwei jungen Männern. Auf ihn habe das Verhältnis vertraut gewirkt.

Polizei bittet um Hinweise

Zuletzt habe sich die Vermisste öfter an Bahnhöfen aufgehalten, beispielsweise in Duisburg oder auch in Gelsenkirchen. Da die Jugendliche schon über eine Woche weg ist, bittet die Polizei um Zeugen-Hinweise.

Das Mädchen hat schwarze lange Haare, braune Augen und eine schlanke Figur. Sie ist 150 cm groß und trug zuletzt ein weißes Langarmshirt (ohne Logo), eine graue Cargo-Hose und weiße Sneaker. Zudem führte sie eine rosa Tasche und einen Rucksack mit sich. Wer weiß, wo sich die Vermisste befindet, soll sich bitte umgehend bei der Polizei unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de melden.