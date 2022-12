Oberhausen: Polizei findet vermisstes Mädchen bei Mann – wie er reagiert, macht sprachlos

Immer wieder erleben Polizeibeamte die verrücktesten Einsätze. Oftmals werden sie leider auch Opfer von körperlichen und verbalen Attacken. Den Bogen überspannte nun ein 18-Jähriger in Oberhausen.

So fanden Beamte der Polizei Oberhausen ein vermisstes Mädchen bei dem jungen Mann . Die Reaktion des Oberhauseners sorgte bei den Einsatzkräften für Sprachlosigkeit.

Oberhausen: Polizei findet vermisstes Mädchen bei Mann

„Übermut tut selten gut“, beschreibt die Polizei den Vorfall, der sich am Dienstagnachmittag (13. Dezember) in Oberhausen ereignete. Ein als ebenfalls vermisst gemeldetes, minderjähriges Mädchen war zur Polizeiwache gegangen und hatte den Beamten erklärt, dass ihre Freundin sich in der Wohnung des jungen Mannes auf der Elsässerstraße aufhalten würde.

Dort trafen die Polizeikräfte dann tatsächlich auf die Gesuchte und nahmen sie anschließend in ihre Obhut. Bei dem Aufeinandertreffen zeigte der junge Mann ein auffällig aggressives und unkooperatives Verhalten, gibt die Polizei an. Immer wieder beleidigte der 18-Jährige die Polizisten und pöbelte sie sogar an.

Oberhausen: Mann will Rechnung mit Polizisten begleichen

Die Beamten zeigten sich allerdings zunächst weitestgehend unbeeindruckt. Umso überraschter dürften sie dann gewesen sein, als der Mann etwa eine Stunde später persönlich auf der Polizeiwache erschien und „dort seine Beleidigungs- und Pöbelattacken“ fortführte.

Mehr News für dich:

Trotz mehrfacher Aufforderung, den Arbeit auf der Wache nicht weiter zu stören und die Räume sofort zu verlassen, hörte der 18-Jährige nicht auf die Beamten. Einen der anwesenden Polizisten forderte er sogar zu einem Zweikampf auf: „Lass Eins gegen Eins machen!“, soll er gesagt haben.

Den Polizisten in Oberhausen war das dann doch etwas zu viel – der Mann wanderte kurzerhand in Gewahrsam.