Oberhausen: Mann schläft nach Autobahnfahrt am Steuer ein – und das ist noch nicht alles

Während der Fahrt am Steuer einzuschlafen, ist mordsgefährlich. Wenn du merkst, dass du immer langsamer blinzelst und dir die Augen langsam zufallen, dann solltest du besser abfahren und dir einen Power Nap am Rasthof gönnen. Das hatte am Mittwoch, den 22. Februar, auch ein Autofahrer in Oberhausen getan.

Dennoch wurde die Polizei auf ihn aufmerksam. Der Grund dafür war sein vorheriges Fahrverhalten auf der Autobahn in Oberhausen – und auch der Geruch, der den Polizisten aus seinem Auto entgegen waberte.

Oberhausen: Polizei weckt Autofahrer

Bevor der Mann sein Auto auf der Bocholter Straße geparkt hatte, war er in der Nacht zum Mittwoch auf der Autobahn A31 unterwegs. Ein anderer Autofahrer bemerkte, wie der Mann vor ihm in Schlangenlinien fuhr und dabei immer wieder stark abbremste, um dann erneut loszurasen. Fast wäre er dabei mit einem Laster zusammengestoßen. Später sei der Mann dann auf die A2 und bei der Abfahrt Oberhausen-Königshardt rausgefahren.

Der Zeuge informierte sofort die Polizei. Als die Polizisten den Mann auf der Rückbank seines Ford-Mondeo auf der Bocholter Straße entdeckten, schlug ihnen ein starker Alkoholgeruch entgegen. Beim Öffnen der Tür weckten die Beamten den Schlafenden gleich auf.

Blöder Fehler

Der mutmaßliche Betrunkene sei aber gar nicht gefahren, beteuerte er. Allerdings trug er auch keinen Führerschein bei sich. Davon hätte er jedoch ein Foto auf dem Handy, das er sofort den Beamten zeigen wollte. Dumm nur, dass darauf noch die Navigations-App geöffnet war. Damit hatte sich der Fahrer selbst überführt.

Die Beamten veranlassten einen Atemalkoholtest, der – wie vermutet – positiv ausfiel. Dann nahmen sie den 41-Jährigen mit auf die Wache nach Sterkrade, um ihm dort eine Blutprobe abzuzapfen. Den Führerschein konnten sie ihm zwar nicht abnehmen, dafür aber den Autoschlüssel. Zudem ging eine Meldung an die Führerscheinstelle raus und ebenso eine Anzeige gegen den Mann wegen Alkohols am Steuer.