Oberhausen: Am Samstagabend eskalierte eine Situation in einem Restaurant. (Symbolbild)

Oberhausen: Männer bedrängen Mitarbeiter in Restaurant – plötzlich jagt dieser sie mit einem Messer hinaus

Oberhausen. Große Aufregung in einem Restaurant am Samstagabend in Oberhausen!

Nach einer Auseinandersetzung, zu der mehrere Streifenwagen angerückt waren, ist es am frühen Abend auf der Marktstraße in Oberhausen gekommen.

Oberhausen: Zwei Männer betreten Restaurant - dann eskaliert die Situation

Zwei Oberhausener (30 und 25 Jahre alt) betraten ein Restaurant und forderten vom dem 27-jährigen Mitarbeiter einen noch ausstehenden Geldbetrag.

Was dann im Lokal weiter geschah, ist unklar. Zeugen berichteten der Polizei aber, dass die Auseinandersetzung eskaliert sei. Die beiden Männer flohen aus dem Restaurant. Der Mitarbeiter sei ihnen dabei gefolgt - wohl mit einem Messer in der Hand.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei die Stimmung aggressiv gewesen. Alle Beteiligten waren noch vor Ort. Der Jüngste der drei Männer wehrte sich gegen das Eingreifen der Polizei. Er musste mit Handschellen fixiert werden. Doch langsam ließen sich alle beruhigen.

„Der Restaurantmitarbeiter geriet durch die Schilderungen der Anwesenden und Zeugen immer mehr in den Verdacht, eine gefährliche Körperverletzung begangen zu haben“, beschreiben die Beamten. Zudem soll er noch falsche Angaben zu seinen Personalien gemacht haben. Er konnte sich auch nicht ausweisen.

Also wurde er vorläufig festgenommen und kam in Polizeigewahrsam. Dem 30-jährigen Oberhausener war im Laufe der Auseinandersetzung eine oberflächliche Schnittwunde an seiner Hand zugefügt worden. (js)