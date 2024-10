Oberhausenerin isst erstmals in neuem Imbiss – „Besser als in LA“

Wenn es ums Essen geht, scheiden sich die Geister. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Deshalb hilft es enorm, wenn Menschen ihre Erfahrungen in Sachen Imbiss, Restaurants und Co. im Internet teilen. So wird man manchmal sogar auf Neuheiten aufmerksam, die man gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Eine Oberhausenerin wollte ihren Geheim-Tipp unbedingt mit der Netz-Gemeinde teilen.

Seit Kurzem ist er da. Der erste Corndog-Laden in Oberhausen. Nachdem der Rathaus-Grill dicht machte, werden von einem neuen Inhaber ab sofort Corndogs, Loaded Fries und Hotdogs dort angeboten (mehr dazu hier >>> ). Der Name des neuen Ambientes: Bookwoods Dog’s n Fries, zu finden in der Schwartzstraße 97 in Oberhausen.

Oberhausenerin teilt ihr Erlebnis

Sonja Gast aus Oberhausen hat den Taste-Test gewagt – und ist zu einem eindeutigen Urteil gekommen. Ihre Erfahrung mit Bookwoods Dog’s n Fries teilte sie in einer lokalen Facebook-Gruppe.

„Ich war heute zum ersten Mal bei Bookwood‘s Dog’s n Fries, (im ehemaligen Rathausgrill), und bin echt sehr positiv überrascht. Die Corndogs schmecken besser als in Los Angeles. Qualitativ sehr hochwertig, gebt dem Laden eine Chance“, urteilte sie über die Food-Neuheit in Oberhausen. „Es gibt auch Hotdogs und Pommes in unterschiedlichen Variationen und noch eine kleine Rathausgrill Klassikerkarte.“

Dem Laden eine Chance geben

Gegenüber DER WESTEN betonte sie: „Ich finde es toll, wenn Leute etwas Neues wagen, und qualitativ sind sie auch sehr gut.“

Und einige Oberhausener scheinen dem Ganzen auch mal eine Chance geben zu wollen: „Sieht echt gut aus. Eventuell heute mal ausprobieren“, schreibt einer. Und einige weiterer Oberhausener haben dem neuen Laden bereits eine Chance gegeben: „Wir waren da auch vor ein paar Wochen eher zufällig und es ist wirklich ein netter Laden geworden!“