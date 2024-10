Oberhausen: Traditions-Lokal zieht die Reißleine – Aus nach 113 Jahren!

Wer im Ruhrgebiet in Oberhausen, Essen oder Mülheim lebt, kam an diesem beliebten Lokal wohl nicht vorbei. Nach 113 Jahren Familienbetrieb schließt ein Restaurant an der Stadtgrenze von Oberhausen, Essen und Mülheim seine Türen zum Jahresende für immer.

Gäste sind schockiert, können den schweren Schritt seitens der Betreiber aber auch verstehen.

Oberhausen: Restaurant-Betreiber werfen das Handtuch

Über 100 Jahre war das „Restaurant Frintrop“ für Menschen im Ruhrgebiet eine beliebte Adresse für Speis und Trank. Doch das ist bald Geschichte, wie die Betreiber Hermann und Manuela Frintrop am Freitag (4. Oktober) schweren Herzens erklären.

„Liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Geschäftspartner. Nach zahlreichen Überlegungen und vielen Abwägungen haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, unser geliebtes ‚Restaurant & Bistro Frintrop‘ am 31. Dezember 2024 letztmalig für euch zu öffnen! Somit endet nunmehr die 113-jährige Geschichte unseres Hauses, welche mit dem Erhalt der ersten Konzession am 1. Juli 1911 (!) begann“, heißt es in dem Facebook-Beitrag.

Oberhausen: „Unser Herz ist sehr schwer“

Die Entscheidung sei für die Frintrops keine leichte gewesen, erklären sie weiter: „Natürlich fällt uns dieser Schritt nicht leicht, unser Herz ist in der Tat sehr schwer.“ Man sehe sich jedoch nicht in der Lage, „unsere bewährte und von vielen geliebte Form der kulinarischen Darbietung umzustellen oder gar durch ein neues Konzept neu aufzustellen.“

So führt der Weg für das Ehepaar Frintrop in den Ruhestand, der ihnen von vielen Gästen trotz traurigem Abschied auch gegönnt wird. „Die Schließung ihres Restaurants wird sicher für viele Ihrer Stammgäste ein schwerer Verlust sein. Aber Ihnen sei der Ruhestand gegönnt! Genießen Sie die Zeit ohne Arbeit und bleiben Sie gesund!“, wünscht etwa ein Mann in den Kommentaren.

„Es ist natürlich eine traurige Nachricht, aber auch völlig verständlich! Ich durfte quasi 49 Jahre mehr oder weniger dabei sein. Ich wünsche euch dann einen verdienten Ruhestand! „, ein weiterer. Das sind nur zwei der vielen wohlwollenden Kommentare zu dem Abschied des Restaurants in Oberhausen.