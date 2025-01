Oberhausen: Hündin entlaufen! Suchaktion hält Retter im Ruhrgebiet seit Tagen in Atem

Die Mitarbeiter der Tierrettung Essen e.V. arbeiten aktuell auf Hochtouren. In Essen ist eine Hündin entlaufen. Die seit Tagen andauernde Suchaktion gestaltet sich schwierig. Sie hält inzwischen Einsatzkräfte und Tierfreunde im halben Ruhrgebiet in Atem – aktuell in Oberhausen.

Schon seit Anfang der Woche folgen das Such-Team der Tierrettung Essen sowie Beamte der Landes- und Bundespolizei der Fährte der Hündin. Die Vierbeinerin aus Essen bewegt sich derzeit quer durch das Ruhrgebiet. Die Helfer sind einerseits auf Hinweise von Zeugen angewiesen, äußern aber andererseits auch einen dringenden Warnhinweis an diese.

Oberhausen: Hündin „Lilly“ entlaufen

Die Hündin wird seit Montag (13. Januar) vermisst. Sie konnte von den Mitarbeitern der Tierrettung Essen e.V. zwar immer wieder aufgespürt, aber bisher nicht endgültig gesichert werden. Die Hündin mit dem Namen „Lilly“ ist in Essen-Bedingrade entlaufen. Anschließend wurde sie unter anderem in Essen-Frohnhausen und -Haarzopf, in Mülheim-Heißen sowie in Duisburg-Hochfeld und -Kaiserberg gesehen. Seit Donnerstag (16. Januar) wird vermutet, dass die Hündin von Oberhausen-Lirich entlang der Bahnstrecke in Richtung Norden weitergelaufen ist.

Das könnte dich auch interessieren: Hund erlebt Odyssee in NRW-Tierheim – jetzt ist er tot

Lilly ist eine Mischlingshündin mit einem starken Anteil der Rasse „Segugio Italiano“, die sich durch eine besondere Laufstärke auszeichnet. Das hat Lilly in den letzten Tagen auf ihrer Reise durch Oberhausen und die umliegenden Städte unter Beweis gestellt. Auf ihrer Flucht trägt sie einen grünen Hundemantel. Die zweieinhalbjährige Vierbeinerin war die längste Zeit ihres Lebens eine Straßenhündin, kommt also bestens ohne Menschen aus, kann sich alleine ernähren und ist immer in Bewegung. Fahrlässiges Verhalten ihrer Halterin habe laut Tierrettung dazu geführt, dass Lilly entlaufen konnte.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was Zeugen beachten müssen

Das Such-Team setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Allerdings sollte Lilly unter keinen Umständen angesprochen oder gar berührt, verfolgt oder eingefangen werden. Durch unbedachtes Verhalten könnten Fremde den Erfolg der Suchaktion gefährden – oder auch sich selbst. Stephan Witte, Leiter der Tierrettung Essen, erklärt gegenüber DER WESTEN: „Lilly ist ein freundlicher Hund. Nur wenn sie sich bedrängt fühlt, weil Fremde versuchen, sie zu fangen oder nach ihr zu greifen, könnte sie schnappen.“ Die Tierretter setzen daher darauf, die Hündin nicht zu hetzen, sondern sie lediglich zu begleiten und ihr Verhalten zu studieren, bis es dann hoffentlich besonders geschulten Kräften aus dem Team gelingt, sie einzufangen. Dabei kommt auch Spezialgerät zum Einsatz, zum Beispiel Nachtsichtgeräte.

Weitere spannende Nachrichten:

Falls du die Hündin siehst, solltest du dich umgehend bei der Tierrettung Essen e.V. unter 0201/85 77 47 92 (Leitstelle) oder 0163/33 44 114 (WhatsApp) melden. Aber wie erwähnt: Fangversuche auf jeden Fall unterlassen!

Anmerkung der Redaktion:

In einer früheren Version des Artikels hieß es, die Hündin sei gefährlich. Nach Darstellung der Tierrettung Essen trifft dies nicht zu. Wir haben den Text entsprechend überarbeitet.