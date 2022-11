Oberhausen: Wohnhaus in Flammen! Kind (7) vorsorglich im Krankenhaus

Wohnungsbrand in Oberhausen! Am Montagabend leckten aus dem vierten Stock eines Hauses an der Elsässer Straße in der City plötzlich Flammen.

Aktuell ist die Feuerwehr Oberhausen noch im Einsatz vor Ort. Das Feuer ist aber bereits gelöscht, wie ein Sprecher gegenüber DER WESTEN bestätigt. Eine Mutter und ihr Kind wurden aus der Wohnung gerettet. Das Kind kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Doch wie sich nun herausstellte, ging es ihm gut.

Oberhausen: 7-jähriges Kind nach Wohnungsbrand im Krankenhaus

Gegen 17.30 Uhr am Montag (14. November) ereilte die Feuerwehr der Notruf über den Brand im Europahaus an der Elsässer Straße. Nach ersten Informationen soll ein Zeuge das Feuer gesehen und zur naheliegenden Polizeiwache gerannt sein, um es dort zu melden. Das konnte der Feuerwehrsprecher gegenüber DER WESTEN allerdings nicht bestätigen.

Klar sei jedoch, dass es bei dem Einsatz vorrangig um die Rettung der Hausbewohner ging. So fragte die Oberhausener Feuerwehr gleich die Unterstützung der Essener und Duisburger Kollegen an, sowie der Freiwilligen Feuerwehr. Denn den Einsatzkräften war zunächst nicht klar, wie viele Menschen sich noch in dem brennenden Gebäude befanden.

Aus dem vierten Stock retteten sie eine Mutter und ihr siebenjähriges Kind. Es kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung gleich ins Krankenhaus. Doch noch während der laufenden Arbeiten stellte sich heraus, dass es dem Kind gut ging. Weitere Verletzte gab es nicht.

Oberhausen: Brand gelöscht, Aufräumarbeiten laufen

Mit Stand 19.30 Uhr sei das Feuer bereits gelöscht und die ersten Aufräumarbeiten würden beginnen. Die Feuerwehr Oberhausen hat zudem eine Betreuung durch Notfallseelsorger arrangiert, die zurzeit noch neun Bewohnern betreue.

Die Einsatzkräfte kontrollierten noch die oberen Stockwerke auf Rauchspuren und Glutnester. Um 19.45 Uhr war der Einsatz mit rund 50 Kräften dann endgültig beendet. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.