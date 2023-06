Oberhausen: Open-Air-Festival mitten in der City! „Keine Grenzen gesetzt“

Seit über einem Jahr findet im Zentrum Altenberg in Oberhausen einmal im Monat eine kleine Weinparty statt. In Zukunft will Veranstalter „Traubenschmiede“ am liebsten täglich seine Gäste mit Wein verwöhnen. Ein Lokal ist schon gefunden, nun fehlt noch etwas Geld.

Mit einer irren Festival-Idee will die „Traubenschmiede“ am Sonntag (02. Juli) nun in Oberhausen die Spendenkasse etwas auffüllen und neue Gäste für sich gewinnen. Im Zentrum Altenberg gibt es nicht nur Wein, sondern auch DJs und Food Trucks.

Oberhausen: Weinfestival mitten in der City

Wein, Essen und Musik – das erwartet die Gäste der „Traubenschmiede“ am Sonntag (02. Juli) im Zentrum Altenberg in Oberhausen. Es steigt ein kleine Open-Air-Festival mitten in der City. Frank Klassen ist der Headliner des Events, „UNKND“, „Los Dos Locos“, „Mittim“, „Tomek“ und „Cypher“ legen ebenfalls auf. Los geht’s um 11 Uhr.

Eintritt? Der ist frei bzw. den darf jeder Gast selbst bestimmen. Mit dem Geld wollen die Betreiber von „Traubenschmiede“ ihr eigenes Ladenlokal finanzieren. Inzwischen haben sie nämlich eine Crowfunding-Aktion gestartet.

Veranstalter wollen „Leben einhauchen“

„Das Ladenlokal ist gefunden, nun muss dem ganzen noch Leben eingehaucht werden. Und da kommt ihr ins Spiel! Wir freuen uns über jede Spende, die unser Projekt stärkt. Denn unseren Ideen sind keine Grenzen gesetzt: Weinbarabend, Live-Musik, Weintastings, Winzers(c)hoppen, Vino To Go, Kunst, Kultur, neue Weinentdeckungen“, heißt es in der Crowfunding-Beschreibung.

Das Ladenlokal soll bald in der Elsässer Straße eröffnet werden. „Wir wollen unsere Heimatstadt aufwerten“, sagte Besitzerin Lea Wassenberg Anfang Juni gegenüber der „WAZ„.

Mit dem kleinen Festival am Sonntag (02. Juli) im Zentrum Altenberg in Oberhausen wollen die Betreiber jetzt die Spendenkasse schon mal ordentlich ankurbeln. Das erste Spendenziel liegt bei 2000 Euro, bis jetzt sind 340 Euro gespendet worden (Stand: 30. Juni).