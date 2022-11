Oberhausen: Messerstecherei am Weihnachtsmarkt mit zwei Verletzten – Verdächtige festgenommen

Krawall auf dem Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen! Am Montag, den 28. November, waren mehrere Personen am Platz der Guten Hoffnung in Streit geraten. Plötzlich zückte jemand einen spitzen Gegenstand und fügte mindestens zwei Personen Schnitt- und Stichverletzungen zu.

Ein Notarzt versorgte die Verletzten und brachte sie in ein Krankenhaus in Oberhausen. Die Täter flüchteten. Gleich am Abend nahm die Polizei Essen die Ermittlungen auf und konnte gleich am nächsten Morgen zwei Verdächtige dingfest machen.

Oberhausen: Streit auf dem Weihnachtsmarkt am Centro eskaliert

Wie die Essener Polizei berichtet, eskalierte der Streit gegen 22.45 Uhr. Da war der Weihnachtsmarkt bereits seit fast zwei Stunden geschlossen. Auf dem Platz der Guten Hoffnung in direkter Nähe zum Westfield Centro Oberhausen waren zwei Personengruppen aneinandergeraten.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Sei

Im Verlaufe des Streits griffen Unbekannte aus der Gruppe mit einer Waffe an und zwei Personen erlitten Schnitt- und Stichverletzungen. Ein hinzugerufener Notarzt verarztete die Verletzten und ein Krankenwagen transportiere sie in naheliegende Krankenhäuser. Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Täter allerdings bereits getürmt.

Polizei Essen richtet Mordkommission ein

Die Polizei Essen/Mülheim an der Ruhr hat die Ermittlungen übernommen und eine Mordkommission eingerichtet. Der Fall wird als versuchtes Tötungsdelikt geahndet.

Mithilfe der Unterstützung von Spezialeinsatzkräften konnte die Behörde bereits am Dienstagmorgen zwei Tatverdächtige ermitteln. Die 22- und 24-Jährigen wurden an ihrer Wohnanschrift in Neukirchen-Vluyn vorläufig festgenommen.