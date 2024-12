Gasometer Oberhausen: Neue Öffnungszeiten – das müssen Besucher jetzt wissen

Gerade erst erlebte der Gasometer Oberhausen ein regelrechtes „Weihnachtswunder“. Bei einer Spendenaktion des „WDR“ sammelte die besondere Ausstellungshalle fast 5.000 Euro. Geleistet haben diesen Beitrag vor allem die Besucher, die per Eintrittsgeld automatisch ihren Spendenbeitrag erbrachten. Was mit dem Geld jetzt passiert, erfährst du hier >>>.

Jetzt meldet sich der Gasometer Oberhausen aber kurz vorm Weihnachtsfest auf Facebook zu Wort. Und dabei wollen die Mitarbeiter ihren Gästen nicht nur frohe Festtage wünschen, sondern sie weisen sie auch auf ihre neuen Öffnungszeiten hin. Wer nicht riskieren will, vor verschlossenen Türen zu stehen, sollte jetzt also besser gut aufpassen.

Gasometer Oberhausen schraubt an Öffnungszeiten

Der Grund für die Änderungen sind ausgerechnet die Weihnachtsferien in NRW, die vom 23. Dezember bis zum 6. Januar andauern. Denn damit große und kleine Besucher die aktuell laufende Ausstellung „Planet Ozean“ besuchen können, rüstet der Gasometer Oberhausen in Sachen Öffnungszeiten auf.

++ Centro Oberhausen: Nach Großbrand ist es klar – böse Erinnerungen werden wach ++

So öffnet er vorübergehend auch an Montagen von 10 bis 18 Uhr. Am 24. und 25. Dezember bleibt der Gasometer Oberhausen dafür geschlossen. Vom zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) bis einschließlich 30. Dezember öffnet er täglich von 10 bis 18 Uhr. Auch an Silvester (31. Dezember) und Neujahr (1. Januar) müssen Besucher eine Besonderheit in Kauf nehmen.

HIER ist wieder Schluss

Denn dann bleibt der Gasometer Oberhausen wie auch an Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen. Erst ab dem 2. Januar startet hier dann wieder der Betrieb. Auch am Tag der Heiligen drei Könige, also am 6. Januar, ist die „Tonne“, wie die Betreiber die Veranstaltungshalle liebevoll nennen, von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Weitere News haben wir hier für dich zusammengefasst:

„Ab dem 7.1. läuft dann wieder alles nach Plan: Von Dienstag bis Sonntag ist der Gasometer von 10 bis 18 Uhr geöffnet“, heißt es im Netz. Besucher sollten ihren Besuch im Gasometer also besser gut planen, dann steht dem Lauschen von Walgesängen und dem Eintauchen in die Unterwasserwelt in der aktuell laufenden Ausstellung auch nichts im Wege.