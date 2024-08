Gasometer Oberhausen: Wichtige Nachricht für alle Besucher – es geht um die Böhsen Onkelz

Sie bricht alle Rekorde. Die Ausstellung „Planet Ozean“ im Gasometer Oberhausen hat sich als der ultimative Besucher-Magnet erwiesen. In den beiden ersten Wochen nach der Eröffnung haben sich unglaubliche 80.000 Menschen vor die beeindruckende Kulisse der immersiven Inszenierung „Die Welle“ gestellt.

Nach fünf Monaten hat die Schau im Gasometer Oberhausen die Marke von einer halben Million Besuchern geknackt – ein Erfolg, den es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Besonders zu Beginn der Ausstellung gab es immer wieder wichtige Hinweise, um die großen Besucherströme zu leiten. Bei den hohen Temperaturen im Sommer hat sich die Lage etwas beruhigt. Jetzt muss sich der Veranstalter allerdings wieder an das Publikum wenden – und das liegt an den Böhsen Onkelz.

Gasometer Oberhausen richtet sich an Besucher

Denn die Band macht auf ihrer diesjährigen Open-Air-Tour Halt in Oberhausen. Und zwar auf dem Freigelände vor der Rudolf-Weber-Arena in unmittelbarer Nähe zum Gasometer. Und die geringe Entfernung hat direkte Konsequenzen auf die Anreise zum Gasometer Oberhausen.

Wie der Gasometer Oberhausen erklärte, werde die Arenastraße wegen des Konzerts auf dem Parkplatz 9 am Freitag (30. August) und Samstag (31. August) jeweils ab 15 Uhr gesperrt sein. Der Gasometer-Parkplatz wird in dieser Zeit nicht erreichbar sein. „Ab diesem Zeitpunkt ist die Durchfahrt nur noch für gehbehinderte Gäste des Gasometers, des OTHC und Tree2Tree gestattet“, teilte der Veranstalter mit. Betroffene mögen sich diesbezüglich beim Ordnungspersonal melden.

Wer die Ausstellung im Gasometer an den beiden Konzerttagen besuchen wolle, möge auf die umliegenden Parkhäuser des Centro Oberhausen ausweichen. „Gruppen, welche mit dem Bus anreisen, können ihre Gäste an der Kreuzung ‚Alte Walz/Arenastraße‘ aussteigen lassen“, erklärte der Veranstalter und wies auf den Busparkplatz in der Europaallee 1 hin.

Die Böhsen Onkelz haben zuletzt drei Konzerte in St. Goarshausen gespielt und reisen nach der Station in Oberhausen weiter nach Neu-Ulm.