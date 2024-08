So Gasometer Oberhausen macht Rolle rückwärts – DAMIT ist bald Schluss

Seit dem 15. März gibt es im Gasometer Oberhausen die neue Ausstellung „Planet Ozean“ zu bewundern. Besucher sollen einen Einblick in die erstaunliche Unterwasserwelt mitsamt all ihrer Vielfalt erhalten und diese mit all ihren Sinnen wahrnehmen. Auch unsere Reporterin durfte zur Eröffnung der Ausstellung in die Unterwasserwelt eintauchen und von ihren erstaunlichen Erlebnissen berichten.

Manch Berufstätiger wäre vielleicht auch gerne in die Ausstellung gegangen, doch die regulären Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr haben einen Besuch in der Woche einfach nicht möglich gemacht. Klar, da wäre auch noch das Wochenende, aber nicht jeder hat Lust auf den erwartungsgemäß hohen Andrang am Wochenende. Im August wurden die Öffnungszeiten nun geändert – doch das hat bald wieder ein Ende

Gasometer Oberhausen: Öffnungszeiten bald wieder normal

Im Rahmen der „Local Hero“-Woche zum 25. Jahrestag der Route Industriekultur hat der Gasometer seine Öffnungszeiten vom 12. bis 18. August angepasst. In dieser Woche konnten die riesigen Hallen bis 22 Uhr besucht werden. Zudem betrug der Ticketpreis ab 18 Uhr anstatt 14 Euro für Erwachsene nur noch 5 Euro. Ein Angebot, das sicherlich auch viele Familien mit ihren Kindern in den Sommerferien gerne angenommen haben. Ab Montag (19. August) gelten dann jedoch wieder die alten Öffnungszeiten.

Wie krass der Besucherandrang an manchen Tagen sein kann, das bekam das Gasometer Oberhausen direkt am Anfang zu spüren. In den Osterferien waren die Warteschlangen an der Kasse so lang, dass die Verantwortlichen die Reißleine ziehen und die mächtigen Hallen schließen mussten. Besuchern wird seitdem dringend geraten, sich vorher Online-Tickets zu buchen (hier weitere Einzelheiten).

Gasometer Oberhausen stellt Besucher-Rekord auf

Wie beliebt die Ausstellung wirklich ist, das konnten die Verantwortlichen nun selbst kaum glauben. „Das gab es noch nie! Eine halbe Million Besucher*innen nach nur fünf Monaten – unsere Ausstellung „Planet Ozean“ bricht alle Rekorde“, verkündete das Gasometer Oberhausen am Mittwoch (14. August) feierlich auf Facebook und freut sich über das große Interesse.

Gefreut haben wird sich auch die Familie Petrusch, denn ihr Besuch hat sich an diesem Tag mehr als gelohnt. Denn Karina, Dirk und Tochter Finja waren die 500.000 Ticketkäufer und wurden deshalb mit einem besonderen Empfang und mehreren Geschenken begrüßt (hier mehr dazu).