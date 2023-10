Centro Oberhausen bringt beliebtes Angebot zurück – Kunden müssen sich beeilen

Wer regelmäßig im Centro Oberhausen einkaufen geht, der sollte jetzt besser weiterlesen. Das Einkaufszentrum bringt nämlich ein beliebtes Angebot zurück. Du solltest allerdings keine Zeit verlieren…

Shopping-Liebhaber kommen im Centro Oberhausen voll auf ihre Kosten: Egal ob Klamotten, Parfüms oder Technik – in dem Einkaufscenter dürfte eigentlich so gut wie jeder fündig werden. Doch einkaufen macht hungrig. Wer Lust auf einen Snack hat, den verschlägt es dann in die Coca-Cola-Oase oder auf die benachbarte Centro-Promenade.

Centro Oberhausen macht auf Facebook eine große Ankündigung

Und ums Thema „Essen“ geht es auch bei diesem Angebot: Das Centro Oberhausen bringt seinen eigenen Honig zurück! Das gab das Einkaufscenter am Montag (2. Oktober) auf seiner Facebook-Seite stolz bekannt.

„Honigfans aufgepasst – es gibt tolle Neuigkeiten! Ab heute ist unser beliebter Westfield Centro-Honig #besweet wieder erhältlich – nur solange der Vorrat reicht. Das Beste daran: Die gesamten Einnahmen spenden wir an das Netzwerk Blühende Landschaft. Damit werden Blumensamen für die Region finanziert, um letztlich Nahrung für die Bienen zu schaffen“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Centro Oberhausen: So teuer ist der Honig

Ein Glas enthält 130 Gramm Honig und kostet 3 Euro. Erhältlich ist der Honig an der Rezeption. Man kann nur mit Bargeld zahlen. Bereits im Januar 2023 gab es den Honig zu kaufen (wir berichteten). Insgesamt 65 Kilogramm sammelten die fleißigen Bienen damals. Nun geht das Angebot also in die nächste Runde.

