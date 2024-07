Centro Oberhausen macht es offiziell – Kunden stockt der Atem!

Jetzt gibt es eine echte Premiere im Centro Oberhausen! Das Einkaufszentrum gehört zu den beliebtesten seiner Art, lockt täglich Tausende Kunden in die Pottstadt. Dennoch gibt es immer wieder Dinge, die es dort noch nicht gab. Jetzt gibt es ein Debüt im Centro Oberhausen, gleichzeitig sogar eine Deutschland-Premiere.

Am 17. Juli feierte „Verge Motorcycles“ seine Eröffnung im Shopping-Tempel. Jetzt stockt Kunden der Atem, denn: Ab sofort erwartet Besucher im Erdgeschoss des Centro Oberhausen ein Showroom mit Elektromotorrädern! Zu den Highlights gehören zwei Show-Bikes, ein 3D-Konfigurator und Testfahren für alle Interessenten.

Centro Oberhausen macht es offiziell

Center-Manager Andreas Ulmer teilt mit: „Mit dem ersten deutschen Store von ‚Verge Motorcycles‘ bieten wir allen Motorradfans und Technikinteressierten ein neues, exklusives Angebot, das es bisher nirgends sonst in Deutschland gibt.“ Wer Lust auf eine Testfahrt hat, muss sich entsprechend im Vorfeld auf der Webseite des Tech-Unternehmens anmelden.

Verge-Geschäftsführer Tuomo Lehtimäki freut sich auf die Premiere in Oberhausen, sagt: „Deutschland ist für Verge einer der größten und vielversprechendsten Märkte. Wir sehen in diesem Gebiet ein außerordentliches Wachstumspotenzial. Der Flagship-Store im Westfield Centro ist ein wichtiger Schritt zum Ausbau unserer Geschäftstätigkeit in Mitteleuropa.“

Tatsächlich ist das Angebot an E-Motorrädern noch überschaubar, es wächst zwar langsam, aber stetig. Laut ADAC sind rein elektrisch angetriebene Motorräder auf Deutschlands Straßen noch Exoten, viele Biker scheuen wegen der begrenzten Reichweite den Umstieg auf ein Elektromotorrad. Allerdings vertrauen insbesondere kleinere Hersteller auf die Weiterentwicklung der Akku-Kapazitäten, setzen vermehrt auf E-Modelle. Vielleicht schafft es also „Verge“ in Kombination mit dem Centro Oberhausen, in diese Marktlücke zu stoßen…