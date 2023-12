Centro Oberhausen: Neueröffnung steht vor der Tür – Luxus-Artikel direkt zum halben Preis

Für alle Besucher des Centro Oberhausen gibt es jetzt wieder gute Nachrichten. Denn in dem beliebten Einkaufszentrum im Ruhrgebiet kommt es zu einer weiteren Neueröffnung.

Doch welche Marke oder welchen Laden hat es nun ins Centro Oberhausen verschlagen? So viel sei schon mal verraten: Im neuen Shop kann man auch sehr teure Produkte kaufen.

Centro Oberhausen: Neueröffnung steht bald an

Im Centro Oberhausen steht mal wieder eine Veränderung an. Das ist für viele Fans des Shopping-Zentrums wohl an sich keine Neuigkeit. Immer wieder kommt es bei Läden oder Angeboten zu Veränderungen. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Manchmal rentiert sich der Standort für eine Marke nicht oder es gab sogar eine Insolvenz. Um für möglichst viele Menschen im Umland attraktiv zu sein, wollen die Verantwortlichen des Centro selbstredend, dass es ein möglichst gutes Angebot für alle Kunden gibt.

Dementsprechend werden auch sie sich sicherlich dafür freuen, dass am 8. Dezember eine Neueröffnung in Oberhausen ansteht. Davon wird in einem Facebook-Post auf der Seite des Centro Oberhausen berichtet. In diesem heißt es unter anderem: „Am 08.12. steht eine funkelnde Neueröffnung an! Juwelier Kraemer öffnet seine Türen mit einem großartigen Angebot.“

Neuer Juwelier im Centro Oberhausen öffnet bald seine Türen

Was man in dem Laden finden kann, dürfte vielen Kunden klar sein. Dennoch wird in dem Post auch das nochmal angesprochen: „Ihr findet dort eine große Auswahl an z. B. Ringen, Ketten, Ohrringen und Armbändern in vielen hübschen Ausführungen!“ Das ist aber noch nicht alles. Zur Eröffnung soll es noch ein besonderes Angebot geben: „Die Diamantringe Dahlia & Viola sind von 1299,-€ auf 799,-€ reduziert.“ Außerdem würden Mitglieder des Westfield Clubs 10 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment erhalten.

Doch das ist noch nicht alles. Besucher können bei ihrem Einkauf auch noch gutes tun: „Außerdem unterstützt ihr mit jedem Einkauf die sozialen Projekte der Gold – Kraemer-Stiftung!“ Nun ist nur noch die Frage, wo sich der Laden denn genau befindet? Auch hierfür findet man im Post eine Antwort: „Ihr findet Juwelier Kraemer am Mitteldom im OG, zwischen Camp David/ Soccx und Butlers.“ Bleibt abzuwarten, ob die Eröffnung ein voller Erfolg wird.