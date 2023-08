Centro Oberhausen: Neuer Shop endlich eröffnet – „Mega“

Nun ist es endlich so weit: Im Centro Oberhausen hat ein neuer Laden seine Türen für alle Shopping-Fans geöffnet.

Schon länger war bekannt, dass die Marke einen Shop in dem beliebten Einkaufszentrum im Ruhrgebiet eröffnen wird, nun ist offiziell. Einige Besucher des Centro Oberhausen freuen sich auf jeden Fall auf die Neueröffnung und werden dem Laden sicherlich bald einen Besuch abstatten.

Centro Oberhausen: Neuer Laden öffnet seine Türen

In großen Shopping-Centern wie dem Centro Oberhausen kommt es immer wieder zu Veränderungen. Mal schließt ein Shop, dann wird schnell nach einem Ersatz gesucht. Immerhin sieht ein Leerstand nicht gut aus und auch die Kunden freuen sich viel mehr, wenn alle Läden besetzt sind.

Nun gibt es gute Nachrichten von dem Shopping-Highlight in der Ruhrpott-Stadt. Ein neuer Laden feiert endlich seine Eröffnung. Bei diesem handelt es sich um einen Shop der beliebten amerikanischen Schuhmarke „Crocs“. Bereits im März hatten wir darüber berichtet, dass die Tinte unter dem Vertrag trocken ist (hier alle weiteren Infos) und jetzt kann der neue Shop endlich von den Kunden des Centros besucht werden. Das Markenzeichen von „Crocs“ sind pantoffelartige Schuhe aus Kunststoff. Diese werden die Kunden sicherlich auch in dem Shop in Oberhausen finden.

Kunden freuen sich über Neueröffnung im Centro Oberhausen

In einem Facebook-Post wurde die Neueröffnung angekündigt: „Any Crocs-Fans?! Dann aufgepasst, denn der neue Store hat bereits bei uns eröffnet!“ Und weiter: „Egal ob die klassichen Clogs, gefütterte cozzy Sandalen, Flips oder eine bunte Auswahl an Jibbitz-Ansteckern – es gibt ein riesen Angebot für Kinder und Erwachsene.“

Kunden können sich zu der Eröffnung des Ladens der US-Marke auch auf eine besondere Aktion freuen: „Außerdem gibt es ein tolles Eröffnungsangebot für euch! Bis zum 19.08.23 erhaltet ihr auf ein zweites Paar Crocs 50 % Rabatt!“ Wer den neuen Shop im Centro Oberhausen sucht, findet ihn im Obergeschoss zwischen Kiko und Bo Concept. Einige Kunden freuen sich offensichtlich schon sehr über den neuen Laden. So schreibt eine Frau beispielsweise: „Mega.“ Wie gut der Laden letztendlich ankommt, bleibt abzuwarten.