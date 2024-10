Centro Oberhausen: Kunden außer sich! Plötzlich steht dieser neue Laden im Einkaufszentrum

Im Centro Oberhausen können es die Kunden kaum glauben. Ganz plötzlich ist nämlich ein ganz besonderer neuer Laden im Einkaufszentrum zu finden.

Das Keramikgeschäft Motel a Miio hat im Centro Oberhausen eröffnet. Neben handgemachtem Küchengeschirr aus Portugal bietet Motel a Miio auch eine große Auswahl an Gläsern, Tassen, Vasen und Deko-Artikeln an. Es gibt sogar Küchen- und Serviergeschirr in verschiedenen Formen und Farben.

Centro Oberhausen: Das erste Geschäft in einem Shopping-Center

Kathrin Hocke, die Marketing Managerin im Centro Oberhausen erklärt: „Mit dem handgefertigten Keramikgeschirr erweitern wir unser Angebot im Bereich Dekoration sowie Einrichtung und sprechen neben Hobby-Köchen und -Köchinnen alle an, die Wert auf einzigartiges und qualitativ hochwertiges Geschirr legen.“

Weiterführend erklärt Hocke, dass es sich bei dem neuen Geschäft um etwas Einmaliges handele: „Mit Motel a Miio feiern wir eine absolute Premiere: Der Store im Westfield Centro ist der erste in einem Shopping-Center überhaupt. Umso mehr freut es uns, die beliebte Marke ab sofort in Deutschlands größtem Shopping- und Freizeit-Center begrüßen zu dürfen.“

Zur Feier der Eröffnung im Centro Oberhausen bietet Motel a Miio den Kunden ein besonderes Angebot an. Bis zum Samstag (12. Oktober) bekommen die Kunden auf das ganze Sortiment 20 Prozent Rabatt. Bei einem Einkauf ab 50 Euro erhalten die Kunden sogar eine kostenlose Beachbag. Wer von dem Eröffnungsangebot profitieren will, sollte sich also besser beeilen.

Motel a Miio: Jedes Produkt ist ein Unikat

Das neue Geschäft im Centro Oberhausen überzeugt aufgrund einer hohen Qualität und Robustheit bei seinen Produkten. Alle Produkte werden fair und umweltfreundlich in Portugal produziert und anschließend vor Ort handverlesen und bemalt. Das Unternehmen wirbt damit, dass somit jedes Produkt ein Unikat ist.

Kunden können sich freuen, denn der neue Keramikladen hat am 2. Oktober eröffnet. In Zukunft kann man Motel a Miio im Centro Oberhausen im Erdgeschoss zwischen Zara und Hollister finden.