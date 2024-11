Centro Oberhausen: Neuer Laden sorgt für Ärger – „Das kenne ich anders von Euch“

Im Centro Oberhausen gibt es über 250 Einzelhandelsgeschäfte sowie eine Vielzahl an Restaurants, Freizeitangeboten oder Tourismusmagneten. Gerade erst hat hier – mitten im Pott – wieder ein Geschäft geöffnet. Der Laden sorgt aber schon für den ersten Ärger…

Passend zur kalten Jahreszeit hat der „It’s all about Christmas“-Store im Centro Oberhausen wieder die Pforten geöffnet. Der größte Weihnachtsladen im Ruhrgebiet bietet Kunden alles, was das Weihnachts-Herz begehrt. Von Christbaumschmuck bis zu lustigen Weihnachtsartikeln – hier wird jeder fündig. Doch die Begeisterung bekommt einen Dämpfer, als eine Kundin von dem Erlebnis in dem Geschäft berichtet.

Centro Oberhausen: Kundin tut Ärger kund

In einem Beitrag auf der Social Media App Instagram postet das Centro Oberhausen gemeinsam mit dem Account von „It’s all about Christmas“ ein Video, in dem sie auf den Laden aufmerksam machen. „Endlich hat unser heißgeliebter It’s all about Christmas Store wieder geöffnet“, heißt es unter dem Beitrag. Trotz der Freude bringt auch eine Kundin ihren Ärger zum Ausdruck.

„Viel zu klein der Laden für solche Menschenmassen. Man hat keine Möglichkeit, zwei Meter zurückzugehen, um noch Übersehenes einzupacken und man wird so durch den Laden geschoben“, schreibt die Kundin, die den Laden nach eigenen Angaben an einem Samstag besucht hat. „Das kenne ich anders von Euch“. Die Userin sei offenbar auf Krücken im Centro Oberhausen unterwegs gewesen und wurde von den anderen Kunden ohne Rücksicht durch den Laden geschoben. Gäbe es Einlasskontrollen, um die Massen im Laden zu reduzieren, wäre das so nicht vorgekommen. Die Kundin schreibt: „stehe lieber nen Moment draußen an, als dass ich so durchgeschoben werde.“

Geschäft und Centro reagieren

Der Instagram-Account von „It’s all about Christmas“ entschuldigt sich sofort unter dem Kommentar der Userin. Auch der Account vom Centro Oberhausen reagiert auf die Beschwerde: „Wenn es voll ist, kann das schon mal vorkommen. Vor allem in der Vorweihnachtszeit. Das ist aber in den meisten Geschäften samstags so, nicht nur bei uns“, heißt es.

„Der It’s all about Christmas“ – Store im Centro Oberhausen befindet sich im Erdgeschoss, direkt neben „JD Sports“.