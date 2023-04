Sparkasse in Mülheim: Nach Automaten-Sprengung – große Änderung für Kunden

Neuer Sparkassen-Automat für die Kunden in Mülheim! Rund drei Jahre, nachdem der Sparkassengeldautomat am Heifeskamp gesprengt wurde, positioniert das Geldinstitut dort erneut einen SB-Stand. Dieser verfügt allerdings über eine besondere Sicherheitsmaßnahme, die Kunden wohl so noch nicht gesehen haben.

Sparkasse in Mülheim: Das kann der neue Automat

So befindet sich der Geldautomat der Sparkasse in Mülheim in einem Kasten aus Stahlbeton – die 22,5 Tonnen schwere Hülle schützt so nicht nur den Inhalt des SB-Gerätes, sondern auch die Umgebung. „Zum Schutz von Leib und Leben von Unbeteiligten war uns dieser Schritt besonders wichtig“, erklärt Martin Weck, Vorstandvorsitzender der Sparkasse Mülheim.

So sieht der neue Automat der Sparkasse Mülheim aus. Foto: IMAGO/Sven Simon

Der knallrote Sparkassen-Bunker verfügt über mehrere Sicherheitsmaßnahmen. So verschließt ein Schutzrollo den Ausgabeschalter über Nacht von 23 bis 6 Uhr – macht sich jemand daran zu schaffen, wird eine Vernebelungsanlage ausgelöst. Sollte es zu einer Sprengung kommen, werden die Geldscheine durch Tinte unbrauchbar gemacht. Darüber hinaus ist der Stahlbetonbunker mit einer Eisengittertür doppelt gesichert.

Sparkasse in Mülheim: „Wir wollten selbst handeln“

Mit dem neuem Stahlbetonschutz reagiert die Sparkasse Mülheim auf die vermehrten Automatensprengungen der letzten Jahre. 2019 wurden sieben Geldautomaten gesprengt, im Frühjahr 2022 zwei Geldautomaten kurz hintereinander. „Wir wollten nicht immer diejenigen sein, die nur reagieren, sondern wir wollen selbst handeln“, so Sparkassen-Vorstand Frank Werner.

Dafür nimmt das Unternehmen auch ordentlich Geld in die Hand – laut „WAZ“ kostet der neue Sparkassen-Bunker rund 100.000 Euro. So viel werden auch die beiden weiteren geplanten Sparkassen-Betonhüllen kosten, die noch in diesem Jahr an der Oberheidstraße in Oberdümpten und an der Luxemburger Allee auf der Saarner Kuppe aufgestellt werden sollen.

Der Sparkassen-Bunker in Mülheim am Heifeskamp soll Anfang Mai in Betrieb gehen.