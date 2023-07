Rhein-Ruhr-Zentrum wird komplett auf den Kopf gestellt! „Meilenstein für uns in Mülheim“

Im Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim tut sich was. Lange Zeit mussten Kunden um das Shoppingcenter an der A40 bangen. Seit Ende Juli ist aber klar: Für das RRZ hat noch nicht das letzte Stündlein geschlagen. Im Gegenteil.

Schon am 19. Juli wurde der Verkauf des Einkaufszentrums mit einem unterschriebenen Kaufvertrag offiziell besiegelt, berichtet jetzt die „WAZ“. Ein Unternehmen mit Hauptsitz in Madrid soll das Rhein-Ruhr-Zentrum gekauft haben. Doch statt hier alles so zu lassen, wie bislang, planen sie große Veränderungen. Kunden werden das RRZ nicht wiedererkennen.

Rhein-Ruhr-Zentrum bald „Shopping Resort“?

Klein sind die Pläne, die die Eurofund Group für das Mülheimer Shoppingcenter ausgetüftelt hat, nicht gerade. Rund 180 Millionen Euro sollen in die Modernisierung gesteckt werden. An der A40 soll so „das erste ‚Shopping Resort‘ in Deutschland“ entstehen.

„Einzigartige Erlebnisse“, „fantastische Umgebung“ und „außergewöhnlicher Service“ – mit diesen Worten wurde das Mülheimer Publikum von Eurofund-Präsident Ian Sandford bereits geködert. „Es ist eine Herausforderung – aber wir sind bereit dafür“, so der Unternehmenschef gegenüber der „WAZ“. Doch was genau wird das für das RRZ bedeuten?

RRZ wird von Kopf bis Fuß umgekrempelt

Wer direkt um das Kino im Einkaufszentrum an der A40 bangt, den können wir schon mal beruhigen. Das Cinemaxx bleibt dem Rhein-Ruhr-Zentrum langfristig erhalten: Der Mietvertrag sei um weitere 15 Jahre verlängert worden. Drumherum dürfte sich in der nächsten Zeit aber einiges ändern.

Angefangen im Außenbereich: Hier soll der Parkplatz des Rhein-Ruhr-Zentrums komplett umgebaut werden. Die Anzahl der Stellplätze soll dabei aber nicht reduziert werden. Der Plan: Hier soll eine grüne Oase mit Bäumen entstehen, in der Besucher entspannt ihren Kaffee trinken können. Die größten Veränderungen stehen aber natürlich im Innern des Shopping-Tempels bevor.

Zunächst planen die neuen Betreiber den Einzug eines großen Supermarkts und Discounters im RRZ. Beide sollen bereits von außen zugänglich sein, wenn Kunden nur mal ihre Wocheneinkäufe erledigen. Welche Ketten hier einziehen wollen, will man noch nicht sagen. Aber das sollen nicht die einzigen Veränderungen im Rhein-Ruhr-Zentrum bleiben. Was Besucher hier künftig sonst noch erwarten können und warum Mülheims Bürgermeister schon jetzt von einem „Meilenstein für uns in Mülheim“ spricht, erfährst du im Artikel der „WAZ„.