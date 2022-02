Wieviel Geld bekommen unsere Volksvertreter im Landtag in Düsseldorf?

Mülheim: Öl fließt an Wasserkraftwerk Kahlenberg in in die Ruhr – so verhindert die Feuerwehr Schlimmeres

Mülheim. Brenzliger Einsatz für die Feuerwehr in Mülheim! Am Wasserkraftwerk Kahlenberg ist am Samstagnachmittag Öl auf der Ruhr getrieben.

Die Feuerwehr musste schnell eingreifen, sonst wären Fauna und Flora in und um die Ruhr in Mülheim vermutlich in Gefahr gewesen.

Mülheim: Öl in der Ruhr – Feuerwehr muss schnell handeln

Das haben wir alle schon in der Führerscheinprüfung gelernt: Ein kleiner Tropfen Öl kann bis zu 600 Liter Wasser ungenießbar machen. Für Tiere und Pflanzen endet der Kontakt mit dem Stoff oft tödlich. Nach Öl-Unglücken schockieren immer wieder traurige Bilder von verendeten Vögeln mit verklebtem Gefieder.

Droht so ein Szenario bald auch an der Ruhr? Die Feuerwehr verhinderte die weitere Ausbreitung des Öls glücklicherweise. Nach dem Alarm schnappten sich die Einsatzkräfte das Feuerwehrboot und eilten zu Wasserkraftwerk Kahlenberg. Dort ließen sie zwei sogenannte Ölschlängel ins Wasser.

So bezeichnet man die langen und schwimmenden Barrieren, die die Ausbreitung des gefährlichen Stoffs in der Ruhr stoppen sollen. Sie deckten an diesem Samstag den gesamten Ruhrarm unterhalb des Kraftwerks ab, um zu verhindern, dass das Öl sich weiter im Fluss verteilt.

Mülheim: Die Feuerwehr hat am Samstag zwei Ölschängel ausgelegt. Foto: Feuerwehr Mülheim

Das ist die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019), besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Marc Buchholz (CDU)

Jede dieser zwei Barrieren erfüllt dabei eine besondere Aufgabe. Die erste „passive“ Sperre nimmt das Öl über eine spezielle Vliesfüllung auf. Die zweite, „aktive“ Barriere verhindert, dass das Öl weiter flussabwärts treibt. Möglich macht das ein „flüssigkeitsdichtes Spezialgewebe“, erklärt die Feuerwehr.

Mülheim: Ölsperren verbleiben

Diese Ölsperren verbleiben zunächst in der Ruhr, um dort weiterhin ihren Dienst zu verrichten.

Im Einsatz waren der Löschzug Broich und der Führungsdienst. Unterstützung gab es von den Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Broich sowie des Mülheimer DLRG. Die Kräfte waren rund zweieinhalb Stunden im Einsatz. (vh)