Mülheim: Brand in Straßenbahn – später überschlagen sich die Ereignisse

Die Feuerwehr Mülheim hatte am Samstag (21. Januar) alle Hände voll zu tun. Gleich zu Schichtbeginn schrillte der Alarm auf der Wache im Stadtteil Heißen. Die Ruhrbahn hatte gegen 8 Uhr einen Notruf abgesetzt, weil sich in einer Straßenbahn Rauch gebildete hatte.

Noch vor Eintreffen der Feuerwehr Mülheim hatte der Fahrer allerdings geistesgegenwärtig gehandelt und damit wohl Schlimmeres verhindert. Weniger auf der Höhe präsentierte sich ein Autofahrer bei einem weiteren Brand im Laufe des Tages in Mülheim.

Mülheim: Straßenbahn-Fahrer reagiert schnell

Im Angesicht der Rauchentwicklung hatte der Straßenbahn-Fahrer sofort den Stromabnehmer vom Fahrdraht genommen. Als die Feuerwehr an der Haltestelle Hauptfriedhof an der Zeppelinstraße ankam, floss daher schon kein Strom mehr. Danach bildete sich kein weiterer Rauch mehr. Die Feuerwehr konnte daher abrücken und das Fahrzeug den Technikern der Ruhrbahn überlassen.

Beherzteres Eingreifen sollte am Nachmittag in der Hofackerstraße notwendig werden. Denn hier war ein Geländewagen bei der Fahrt plötzlich in Flammen aufgegangen. Der Fahrer bemerkte gegen 15 Uhr Rauch und Feuer im Armaturenbrett seines Fahrzeugs. Er lenkte das brennende Fahrzeug auf den Bürgersteig, stieg aus und rief sofort die Feuerwehr.

Die Feuerwehr Mülheim musste dieses Auto löschen. Foto: Feuerwehr Mülheim

Feuerwehr Mülheim löscht Brand – dann passiert das Unglück

Als die Feuerwehr Mülheim eintraf, stand der Wagen komplett in Flammen. Ein Trupp der Wache Broich brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Allerdings kam es bei den Löscharbeiten zu einem nach Ansicht der Einsatzkräfte „vermeidbaren“ Unfall.

Offenbar ließ sich ein anderer Autofahrer von den Löscharbeiten so ablenken, dass er in die Absperrung auf der Aktienstraße bretterte. Dabei wurden nach Angaben der Feuerwehr Mülheim zwei Verkehrsleitkegel und der Unterboden des Fahrzeugs stark beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.