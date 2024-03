Mülheim: Blutige Messer-Attacke auf offener Straße ++ Polizei hat dringende Bitte

Blutiger Angriff in Mülheim!

Am Freitag (22. März) kam es zu einer Auseinandersetzung auf der Oberhausener Straße in Mülheim. Ein Beteiligter zückte ein Messer – und verletzte einen 31-jährigen Mann derart schwer, dass dieser kurzzeitig in Lebensgefahr schwebte.

Mittlerweile konnten die Retter seinen Zustand stabilisieren. Doch die Polizei hat nun eine dringende Bitte.

Mülheim: Blutige Messer-Attacke

Die schreckliche Tat trug sich am Freitagabend (22. März) gegen 22.15 Uhr auf der Oberhausener Straße, Ecke Rosenstraße zu. Die Polizei Essen spricht von einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Einer der Beteiligten: ein 31-jähriger Serbe.

Der Mann wurde im Rahmen der Auseinandersetzung mit einem Messer schwer verletzt. Notärzte und Rettungsdienst behandelten ihn vor Ort. „Die Verletzungen waren lebensbedrohlich, sodass eine Not-OP sofort erfolge musste“, sagte ein Polizeisprecher gegenüber der WAZ. Er wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht.

Am Montagmittag (25. März) vermeldete die Polizei, dass zurzeit keine Lebensgefahr bestehe.

24-Jähriger in U-Haft

Zur Ursache des blutigen Streits in Mülheim wird noch ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat eine Mordkommission eingerichtet, die die Tat als versuchtes Tötungsdelikt einstuft. Ein Verdächtiger sitzt bereits in U-Haft. Dabei handelt es sich um einen 24-jährigen Serben, dem versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen wird.

Ein 21-Jähriger serbisch-montenegrinischer Abstammung wurde ebenfalls festgenommen, musste aber nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen werden.

Polizei mit dringender Bitte

Um den genauen Tathergang am besagten Freitagabend (22. März) zu rekonstruieren, hat die Polizei nun eine dringende Bitte: „Wenn Sie gegen 22.15 Uhr an der Oberhausener Straße / Rosenstraße waren, den Vorfall wahrgenommen haben oder Angaben zu den Umständen bzw. Hintergründen machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter der 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen.“