Mülheim: Schülerin (13) will über die Straße – es kommt zu einem schlimmen Unfall

Schrecklicher Unfall in Mülheim!

Beim Überqueren der Straße wurde eine 13-Jährige von einem Auto erfasst. Bei dem Unfall in Mülheim waren mehrere Rettungskräfte und ein Hubschrauber im Einsatz.

Mülheim: Auto erfasst 13-Jährige

Ein Autofahrer erfasste am Freitagmittag, 30. September, eine 13-Jährige. Gegen 12 Uhr war das Mädchen an der Kreuzung Nordstraße unterwegs.

Laut Polizei wurde die Schülerin bei dem Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert. Wenige Augenblicke später rollte ein zweiter Wagen über den Unterleib der Jugendlichen. Dabei verletzte sie sich schwer.

Den Einsatzkräften gelang es, das Mädchen noch am Unfallort zu stabilisieren. Ein Rettungshubschrauber flog die 13-Jährige für weitere Behandlungen in eine Klinik in Duisburg.

Unfallursache bisher unklar

In der Zwischenzeit starteten die Beamten Ermittlungsarbeiten an der Unfallstelle, deswegen geriet der Verkehr zwei Stunden lang ins Stocken.

Noch sei unklar, wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte. (neb)