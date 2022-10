Mülheim: Mit Hubschraubern! Polizei fahndet nach Netto-Räubern

Aufregung in Mülheim am Dienstagabend (25. Oktober). Ein Hubschrauber kreiste über dem Norden der Stadt. Die Polizei jagte zwei maskierte Räuber nach einem Überfall an der Oberheidstraße.

Dort soll eine Filiale der Discounter-Kette Netto ausgeraubt worden sein. Laut Polizei haben kurz vor Ladenschluss gegen 20.50 Uhr die beiden Täter die Netto-Filiale betreten.

Mülheim: Hubschrauber-Einsatz nach Netto-Überfall

Einer der beiden Täter hat die Kassiererin (23) mit einem Messer bedroht, den Inhalt der Kasse gefordert. Zeitgleich hat sein Komplize in einem hinteren Raum des Discounters eine andere Mitarbeiterin (53) mit einer Pistole bedroht, von ihr gefordert, ihm die Geldkassetten auszuhändigen.

Anschließend ist das Räuber-Duo auf einem weißen und einem schwarzen Fahrrad geflüchtet. Alle Mitarbeiter und Kunden sind unverletzt geblieben. Die Polizei hat sofort nach dem Notruf eine Fahndung eingeleitet – ohne Erfolg. Lediglich die Geldkassetten sind in der nahegelegenen Straße „Eigene Scholle“ gefunden worden.

Die Polizei ermittelt nach einem Überfall auf einen Netto in Mülheim. Foto: Justin Brosch

Polizei bittet um Hilfe bei Fahndung

Sie waren mit Bargeld gefüllt. Ob es sich um die komplette Beute oder nur um Teile handelt, wird noch ermittelt. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich nach den beiden Männern, bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen haben sie zwischen 20 und 25 Jahre alt geschätzt, zudem zwischen 1,90 bis 1,95 Meter groß. Beide Männer sind dunkel gekleidet gewesen, haben kurze schwarze Haare und weisen ein südländisches Erscheinungsbild auf. Die Polizei Essen bittet unter 0201 8290 um Hinweise.