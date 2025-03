Mülheim: Bußgelder im Flüchtlingsheim? Integrationsrat mit klarer Meinung

Macht ein Beschluss im Nordosten Deutschlands bald Schule im Ruhrgebiet? Dass es in einigen Flüchtlingsheimen in und um Mülheim immer wieder zu Vandalismus kommt, ist unbestritten. Die Schäden verursachen hohe Kosten. Der Landkreis Vorpommern-Rügen will jetzt mit einem Bußgeldkatalog Ordnung in die Unterkünfte bringen.

Neben Vandalismus soll auch Rauchen im Gebäude oder Alkoholkonsum in den Räumlichkeiten geahndet werden. Jetzt äußert sich der Integrationsratsvorsitzende von Mülheim dazu – und kann sich das auch in seiner Stadt vorstellen!

Mülheim: Bußgelder im Flüchtlingsheim?

19 Vergehen sind im Bußgeldkatalog im Nordosten Deutschlands aufgeführt, die mit Strafen zwischen 50 und 150 Euro geahndet werden sollen. Die Chancen stehen gut, dass der Beschluss durchkommt. Für Hasan Tuncer (34) eine vernünftige Idee. Er ist seit 2020 Integrationsratsvorsitzender in Mülheim, kennt die Probleme, die mit Migration und Integration einhergehen, wie kaum ein Zweiter. Und: Er hat selber eine Flüchtlings-Biografie, kam als Kind aus der Türkei nach Deutschland, lebte einige Zeit lang mit seiner Familie selbst in einem Flüchtlingsheim.

Hasan Tuncer zu DER WESTEN: „Man kann natürlich über die Höhe der Bußgelder sprechen, weil die Menschen letztlich nicht viel Geld haben. Mir geht es darum, dass die nächsten Flüchtlinge, die in die Heime einziehen, vernünftige Sachen und Räumlichkeiten vorfinden und sie würdig untergebracht werden. Die Geldstrafen sollten nicht zu hoch sein, aber doch empfindlich genug, dass sie abschrecken.“

Hasan Tuncer ist seit 2020 der Vorsitzende des Integrationsrats Mülheim. Foto: Privat

Integrationsrat mit klarer Meinung

Der Kommunalpolitiker verweist auf seine Erfahrungen als Kind von Flüchtlingen, erinnert sich: „Bei uns war das früher so, dass alle zwei Tage eine Familie die Räumlichkeiten und den Flur wischen musste. Es war strikt geregelt, wer wann was zu reinigen hatte. Da wurde auch streng darauf geachtet, man konnte sich da nicht drum rum mogeln.“

Tuncer hält einen Bußgeldkatalog für nützlich, um sich besser integrieren zu können. Der 34-Jährige mit türkischen Wurzeln: „Die Menschen, die dort einziehen, wollen vernünftig leben. Dafür setzen wir uns ein. Und da könnte ein Bußgeldkatalog für Ordnung sorgen. Das hilft auch der Integration. Wer sich wohlfühlt, zeigt sich integrationswilliger.“ Es bleibt abzuwarten, ob der Bußgeldkatalog für Flüchtlingsheime schon bald in NRW zustande kommt…