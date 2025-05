Bußgeld im Urlaub: Hier haben Paare das Nachsehen – bis zu 3.000 Euro Strafe droht ihnen

Du wünschst dir einen Urlaub voller Liebe und Leidenschaft mit deiner besseren Hälfte? Dann solltest du dein Reiseziel weise wählen, denn an einem beliebten Urlaubsort wurden die Regeln und damit auch die Bußgelder verschärft.

Geht es dort zu heiß zwischen euch her, könnt ihr euch auf eine saftige Strafzahlung von bis zu 3.000 Euro gefasst machen. Ein Höhepunkt des Urlaubs ist das sicherlich nicht!

Bußgeld im Urlaub: Paaren droht hohe Strafe

Nach Angaben von „Canarian Weekly“ droht dir ein solches Bußgeld auf Gran Canaria – genauer gesagt in der Küstenregion Agaete im Nordwesten der Insel. Im Wasser, in Badegebieten und Küstenbereichen beim Techtelmechtel erwischt zu werden kann nicht nur peinlich, sondern auch ganz schön teuer werden.

Dort gilt jetzt ein Verbot für intime Aktivitäten. Du solltest es also lieber beim Händchenhalten oder einem Kuss belassen, denn sonst blühen dir Bußgelder zwischen 30 und 3.000 Euro – je nach Schwere des Vergehens. Das gilt übrigens auch für weitere Verbote (>>> hier mehr dazu erfahren).

Ist das Nacktbaden erlaubt?

Auch wenn du deine Intimität während deines Urlaubs lieber in geschlossenen Räumlichkeiten ausleben solltest, steht dem Nacktbaden nichts entgegen. Verboten ist das lediglich an den Strände El Risco, Las Nieves und Las Salinas.

Du möchtest ein Bußgeld im Urlaub lieber entgehen? Dann ist es ratsam, dich in Gran Canaria an die Regeln zu halten. Alternativ kannst du dir ein anderes Reiseziel aussuchen, wo du ganz schamlos treiben darfst, was du möchtest. Doch aufgepasst: Auch auf der spanischen Insel Mallorca wurden die Regeln für Touristen verschärft (>>> hier mehr dazu lesen).