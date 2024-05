Mülheim: Wellness-Tempel vor dem Aus! Bleiben Kunden auf Kosten sitzen?

Verwirrung in Mülheim – der beliebte Wellness-Tempel „Vita Therme“ ist seit Ende April zu. Mir nichts, dir nichts steht auf einem Schild an der Eingangstür: „Dauerhaft geschlossen. Vereinbarte Termine können nicht eingehalten werden.“ Jetzt sind Kunden verwundert, denn nicht wenige haben noch Gutscheine und sogar Zehnerkarten – kriegen sie das Geld überhaupt zurück?

Das „Heinrichsbad“ in Mülheim gibt es bereits seit 1948, gilt als Institution der Stadt. Sukzessive wurde es immer weiter vergrößert, hatte zuletzt zwei Swimmingpools, eine Massage-Abteilung, ein Bistro, drei Liegewiesen und eine Kosmetik-Abteilung. Seit 2016 heißt es „Vita Therme“, damals gab es einen Betreiberwechsel. Und jetzt ist es scheinbar geschlossen, wie die „WAZ“ berichtet!

Mülheim: Wellness-Tempel vor dem Aus!

Zum Jahresbeginn gab es zudem einen Wechsel in der Geschäftsführung. Wie die „WAZ“ weiter berichtet, herrscht vor Ort gähnende Leere, alles ist geschlossen, es ist dunkel. Weder per Mail noch per Telefon ist die neue Geschäftsführung für die „WAZ“ zu erreichen, Informationen findet man auch auf der Homepage vergeblich.

Ein Stammkunde ist besorgt. Er erzählt, dass viele Kunden wegen angekündigter Preiserhöhungen Monats- und Jahreskarten gekauft haben, um noch einen Preisvorteil zu ergattern. Doch die scheinen wohl ersatzlos zu verfallen! Kunden hätten sogar versucht, die Betreiber per Einschreiben zu erreichen – auch das vergeblich.

Hat der Betrieb womöglich Insolvenz angekündigt? Und wie reagiert der Eigentümer der Immobilie in Mülheim? Was ist eigentlich mit den Voll- und Teilzeitkräften, die jetzt womöglich ihren Job verlieren?