Mülheim: Fussball-Team will Turnier gewinnen – darum braucht es deine Hilfe

Auf dem Fußballplatz von TuS Union 09 Mülheim rollt bereits der Ball. Dabei ist Trainingsbeginn eigentlich erst in ein paar Minuten, doch den Fußballern juckt es offenbar schon unter den Sohlen. Auf diesen Tag fiebern sie schließlich die ganze Woche hin.

Denn jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr ist Training angesagt. Und bald haben die Kicker noch mehr Grund zur Freude, denn ein großes Turnier steht bevor. Aber das „I-Team“ aus Mülheim ist keine gewöhnliche Mannschaft…

Mülheim: Menschen mit Handicap bilden Fußball-Mannschaft

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass die Spieler sich von anderen Fußballern nicht unterscheiden. Doch das „I-Team“ von TuS Union 09 Mülheim besteht aus Jugendlichen sowie Erwachsenen, die ein meist schwerwiegendes Handicap haben. Im Alltag machen ihre teils körperlichen oder auch geistigen Behinderungen zu schaffen, doch beim Fußball kommen sie auf andere Gedanken.

„Auch wenn unsere Schützlinge es nicht immer leicht in ihrem Umfeld oder Leben haben, ist es für sie das größte, wenn sie gemeinsam in gleichen Farben auf dem Platz das ‚Wir-Gefühl‘ verspüren“, erklärt Trainer Tobias Vennemann (32). Die jüngere Schwester des 32-Jährigen spielt selbst seit Jahren in der Mannschaft. „Laura hat von Geburt an einen schwerwiegenden Herzfehler, wodurch sie eine leichte geistige Behinderung hat. Auch bei der Kondition hat sie Schwierigkeiten, doch wenn sie mit den anderen Fußball spielt, blüht sie auf.“

Mülheim: Tobias Vennemann ist im Trainerteam seit zehn Jahren. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Egal, welche Einschränkungen oder welches Geschlecht – hier kicken alle gemeinsam. Mittlerweile besteht das Team aus 39 Mitgliedern, die von vier Trainern gecoacht werden. Und auch wenn Zusammenhalt und Spaß an erster Stelle stehen, packt die Spieler der Ehrgeiz, sobald sie den Platz betreten. Ihr Können wollen sie am 29. Juli 2023 bei einem Handicap-Turnier unter Beweis stellen. Denn anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Mannschaft organisiert das Trainer-Quartett diese besondere Sport-Veranstaltung.

„I-Team“ hofft auf zahlreiche Zuschauer

Absolute Leistungsträger werden sicherlich Marco Baumann (36) und Dominik Rundt (29) sein. „Marco ist unser Flügelstürmer, weil er eine Pferdelunge hat. Und Dominik hat eine gute Übersicht und ein gutes Stellungsspiel in der Abwehr“, so die Einschätzung von Coach Dirk Thiede. Dominik lebt von Geburt an mit einer Spastik im linken Arm und Bein – seine Motorik ist dadurch eingeschränkt, während Marco ein kognitives Handicap hat.

Mülheim: Dominik Rundt und Marco Baumann brennen für Fußball. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

„Am besten ist der Zusammenhalt im Team. Deshalb freue ich mich auch schon auf das Turnier“, sagt Marco und strahlt vor Freude. Zehn Mannschaften sollen teilnehmen und den Titel unter sich ausmachen. Damit sich die Fußballer aus Mülheim das Event (Südstraße 2, 45470 Mülheim an der Ruhr) überhaupt leisten können, sind sie auch auf zahlreiche Zuschauer und Spenden angewiesen.

Doch auch für die Zuschauer gibt es etwas zu gewinnen. Dank einer Tombola können unter anderem Frei-Karten für das Phantasialand sowie Zoos und Schwimmbäder gewonnen werden. Um 10 Uhr geht es am Samstag (29. Juli) los.